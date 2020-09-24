“شاهد” كويتية “وقحة” تجاهر بالمعصية في فيديو فاضح قادها إلى السجن وأصبحت “عبرة”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو فاضح قبل يومين لفتاة كويتية ينافي الآداب العامة نشرته على حسابها بسناب شات، ما استدعى تدخل السطات وضبطها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية في هذا الشأن، فقد ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أنه تم رصد مقطع فيديو يمس الآداب العامة متداول في برامج التواصل الاجتماعي ««سناب شات» و«تويتر» من عدة حسابات لفتاة، وبعد البحث والتحري تم ضبطها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وقالت الإدارة إن ذلك يأتي ضمن جهود قطاع الامن الجنائي ممثلا في ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في رصد ومتابعة ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وحرصها على مكافحة كل صور وأشكال الجريمة وضبطها والحد منها، وضبط مرتكبيها من مستخدمي هذه المواقع والشبكات.

وتهيب الإدارة بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالقانون في استعمالهم لمواقع التواصل الاجتماعي ومراعاة الآداب العامة وقيم المجتمع الأصيلة.

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