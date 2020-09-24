كاتب سعودي “فتح المندل” وكشف موعد تطبيع سلطنة عُمان مع إسرائيل: “علاقات مباشرة وعلنية”

نشر الكاتب السعودي المثير للجدل خالد الزعتر، مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر، حاول فيها تصدير موقف معاكس للموقف الرسمي لسلطنة عمان، بشأن العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، بالتزامن مع حالة التطبيع والهرولة في أحضان الاحتلال التي انتهجتها الإمارات والبحرين، وتلميح الإدارة الأمريكية بأن المملكة السعودية هي التالية لهما بذلك.

وزعم “الزعتر” في عدة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها “وطن” أن السلطنة تتابع بأهمية “الأصداء السياسية و الشعبية تجاه الخطوة التي اتخذتها #الإمارات و #البحرين باتجاه السلام مع إسرائيل لان هذا سيخدم بشكل كبير تسريع عملية تأسيس علاقة مابين #مسقط وتل أبيب”

تتابع #سلطنة_عمان بأهمية الأصداء السياسية و الشعبية تجاه الخطوة التي إتخذتها #الامارات و #البحرين بإتجاه السلام مع إسرائيل لان هذا سيخدم بشكل كبير تسريع عملية تأسيس علاقة مابين #مسقط وتل أبيب ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) September 23, 2020

وتابع الكاتب السعودي أكذايبه وهذيانه في بتغريدة ثانية قال فيها “إن العلاقة مع إسرائيل بالنسبة للسلطنة تعزز سياسة الحياد.

وأضاف: “ترى #سلطنة_عمان أن تأسيس علاقات مباشرة وعلنية مع إسرائيل خطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز ترسيخ سياسة الحياد بخاصة بعد أن ظلت بوصلة الحياد العمانية مفقودة بفضل سياسة الانحياز العمانية باتجاه إيران”

ترى #سلطنة_عمان أن تأسيس علاقات مباشرة وعلنية مع إسرائيل خطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز ترسيخ سياسة الحياد بخاصة بعد أن ظلت بوصلة الحياد العمانية مفقودة بفضل سياسة الإنحياز العمانية بإتجاه إيران ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) September 23, 2020

واستمر الكاتب السعودي محاولاً خلق مسوغات من خياله لتطبيع السلطنة مع الكيان وقال:في مسألة التطبيع المنتظر بين #سلطنة_عمان وإسرائيل تختلف الأمور كثيراً عن الخطوة التي إتخذتها #الامارات و #البحرين ، فـ #مسقط تنظر لمسألة تأسيس علاقات مع إسرائيل خطوة مهمة في طريق تعزيز سياسة الإنفتاح وكسر حاجز العزلة الذي ظل ملازماً السياسة العمانية لسنوات”

في مسألة التطبيع المنتظر بين #سلطنة_عمان وإسرائيل تختلف الأمور كثيراً عن الخطوة التي إتخذتها #الامارات و #البحرين ، فـ #مسقط تنظر لمسألة تأسيس علاقات مع إسرائيل خطوة مهمة في طريق تعزيز سياسة الإنفتاح وكسر حاجز العزلة الذي ظل ملازماً السياسة العمانية لسنوات ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) September 23, 2020

وتسبب حديث الكاتب السعودي بموجة من ردود الأفعال الغاضبة من قبل المتابعين عبر تويتر، والذين ساءهم ما يقوله الرجل الذي يحاول التنجيم بما سيجري، ويخلق مواقف من نسج خياله، ليس هناك على الواقع ما يؤكدها.

وبلد الحرمين الشريفين ناوية تطبع امتي ولا ناويه تكمل عرفي ومش ناوية تعلن الجواز — علي ماتفرج (@NightRi15193443) September 23, 2020

تعرف حماقة الرجل في ثلاث: في كلامه في ما لا يُعنيه، وجوابه عما لا يُسال عنه، وتهوّره في الأمور — Hamood salim alhabsi (ابو فيصل) (@hamoodalhabsi2) September 23, 2020

ولماذا بلدك لا تطبع ؟ لماذا لا تذكر بلدك — الوعد (@alwad34808432) September 23, 2020

وكانت سلطنة عمان قد أكدت في وقت سابق على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو التمسك بالمبادرة العربية كأساس للحل، بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في 15 سبتمبر/أيلول الحالي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية للقضية والدين والشعب الفلسطيني.

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