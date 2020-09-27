نائب أرجنتيني
نائب أرجنتيني
حياتنا

بعد مشهد إباحي صادم.. هذا مصير نائب البرلمان الذي بث فضيحته على الهواء مباشرة وشاهدها جميع الأعضاء

كتب وطن
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أفادت العديد من وسائل الإعلام المحلية بأن النائب في الأرجنتيني ، اضطر لتقديم استقالته بعد فضيحة المشهد الإباحي الخاص به خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، حيث كان قد ظهر وهو يقبل صدر امرأة تجلس على حجره.

 

الحادث كان قد أثار ضجة في ، خاصة وأن النائب أب لثلاثة أبناء ومنفصل عن زوجته بشكل غير رسمي.

 

ولم يعرف النائب أنه متصل بالإنترنت، حيث قام بتقبيل ثدي امرأة وشاهدهما البرلمان الأرجنتيني بأكمله عبر الشاشة الكبيرة، حسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية.

 

وأصدر البرلمان قرارا بتعليق مشاركته في الاجتماعات لمدة خمسة أيام.

 

فيما قال في دفاعه عن نفسه إنه لم يكن يعلم أنه كان متصلا بالإنترنت في تلك اللحظات اللعينة.

 

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