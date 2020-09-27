جريمة قتل
جريمة قتل
حياتنا

“شاهد” زوج يعاقب عشيق زوجته “الخائنة” باستخدام منشار محمد بن سلمان!

كتب وطن
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على غرار ما فعل فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ارتكب زوج بريطانيّ جريمة مروّعة بقتل عشيق زوجته وإجباراها على قطع رأسه بمنشار؛ بعدما اكتشف خيانتها له معه.

 

وأقدم الزوج ويُدعى أرماندو بارون (30 عامًا) على قتل جوناثان أميرولت (25 عامًا) بعد استدراجه باستخدام هاتف زوجته إلى أحد المتنزهات في مدينة مانشستر.

 

وتعرضت الزوجة للضرب المبرح من قبل زوجها وأجبرها على قطع معصمي العشيق.

 

بعد ذلك، وجّه الزوج الغاضب للعشيق 3 رصاصات من مسدس، وبعدها طلب من زوجته “الخائنة” قطع رأسه بمنشار، وتخلصا من الجثة مقطوعة الرأس بجانب نهر صغير.

 

وألقي القبض على الزوج وزوجته من قِبل ضباط الحفاظ على الحياة البرية في الذي ذهب إليه الزوجان للتخلص من جثة جوناثان.

 

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