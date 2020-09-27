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لم تتمالك نفسها.. “شاهد” ماذا حدث لمذيعة أذربيجانية لحظة إعلانها خبر استعادة بلادها قرى تحت سيطرة أرمينيا!

كتب وطن
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لم تتمالك مذيعة في التلفزيون الأذربيجاني نفسها أثناء قراءتها خبر سيطرة بلادها أمس، على 6 قرى أذرية كانت تحت سيطرة الأرمن.

 

وظهرت المذيعة بفيديو متداول رصدته “وطن“، وهي تُذيع الخبر وصوتها يرتجف، ومالبثت حتى بكت واستمرت بالحديث وصوتها ممزوج ببكاءها.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها حررت ست قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل كانت تحت أيدي الأرمن عقب هجوم مضاد شنته قواتها رداً على الاعتداءات الأرمينية.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة أنار أيفازوف في مؤتمر صحفي: “ الأذربيجاني يسيطر الآن على قرى كاراهانبيلي وغرفند وغراديز وعبد الرحمنلي في منطقة فضولي، وقرى بيوك مرجانلي ونوزغار في منطقة جبرائيل”. وأضاف أيفازوف، “تمكنت قواتنا من استرجاع 6 قرى كانت تحت سيطرة الاحتلال الأرميني”.

 

ولقي 16 عسكرياً والعديد من المدنيين لقوا حتفهم الأحد في أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ 2016 بحسب ما أوردت وكالة رويترز. ما يجدد المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب ، وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

 

الجدير بالذكر أن الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، خاضتا حرباً في تسعينيات القرن الماضي. وتُعد اشتباكات الأمس هي أحدث تصعيد في الصراع الممتد لفترة طويلة بخصوص إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي في .

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