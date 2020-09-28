استجابة مواطن كويتي لـ”صوت ناعم” جعلته يندم أشد الندم.. تورط بمصيبة وهكذا وقع في شباك “امرأة عربية”

كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية تفاصيل بلاغ غريب تقدم به مواطن كويتي، لأحد مراكز الشرطة بمحافظة الاحمدي بعد تعرضه لعملية نصب من قبل امرأة عربية.

وأبلغ المواطن الضباط في المخفر بحسب الصحيفة ما نصه:”كل ما فعلته ان استلمت هدايا يفترض انها مجانية، لا اعلم ان الهدايا والتي جاءت بعد إلحاح من صاحبة صوت ناعم رقيق ستورطني في قضية وتمنعني من السفر”.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه الصحيفة فإن مواطنا طلب تسجيل قضية نصب ضد احدى الشركات، وقال في العام 2016 تلقيت اتصالا من سيدة عربية ابلغتني بأسلوب رقيق بأن الحظ قد ابتسم لي وهناك هدايا عليه ان يأتي لتسلمها دون اي مقابل.

وأضاف تحت إلحاح ذهبت الى مقر الشركة في العاصمة وتسلمت الهدايا وأتذكر ان ثمنها لا يتعدى 20 دينارا.

ولفت المواطن الكويتي “الضحية” إلى أن الشركة عرضت عليه التوقيع على تعاقدات تتعلق بالحصول على أسابيع في فنادق ومنتجعات، ولكنه رفض فأصرت مندوبة الشركة على تسلم الهدايا مقابل التوقيع على أوراق تفيد بتسلمي الهدايا.

وأوضح أنه فوجئ مؤخرا بوجود قضية عليه وأنه مطلوب لسداد مبلغ 2200 دينار قيمة العقود رغم أنه لم يوقع سوى على ايصال بتسلم الهدايا على حسب قوله، وتم تسجيل قضية.

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