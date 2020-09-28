“الشاهين” العُماني يوجع المنبطحين في تغريدة نارية ويعلنها مدوية: ليست هناك أي نوايا أو مفاوضات للتطبيع مع إسرائيل

تصدى المغرد العُماني الشهير “الشاهين”، للمنبطحين الذين يحاولون إيقاع سلطنة عُمان في فخ التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن ما جرى تداوله على مدار الأيام الماضية أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنه لا خطط عُمانية للتطبيع.

وقال الشاهين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أعزائي المتابعين، الثلاثاء الماضية قالوا عمان ستطبع خلال يومين، مرن يومين، بالجمعة قالوا عمان ستطبع الأسبوع القادم، بدأ الأسبوع، اليوم يقولون قد يتأخر الموضوع قليلاً”.

وأضاف الشاهين: “نطمئنكم وليس بمقدورنا الرد على جميع صحفهم وقنواتهم، ليست هناك أي نوايا أو مفاوضات او مباحثات تطبيع بين سلطنة عُمان وإسرائيل”.

أعزائي المتابعين

الثلاثاء الماضية قالوا عمان ستطبع خلال يومين

مرن يومين

بالجمعة قالوا عمان ستطبع الاسبوع القادم

بدأ الاسبوع

اليوم يقولون قد يتأخر الموضوع قليلاً

نطمئنكم وليس بمقدورنا الرد على جميع صحفهم وقنواتهم ❌ ليست هناك أي نوايا او مفاوضات او مباحثات تطبيع بين 🇴🇲 و🇮🇱 ❌ — 🦅الشاهين،، الإمبراطورية الأعظم 🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 27, 2020

وتفاعل بدورهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الشاهين مشيدين بموقف سلطنة عمان من التطبيع والهرولة نحو عقد الاتفاقيات مع إسرائيل.

وهذا ما نعيده ونكرره… هي مجرد صحف صفراء تنشر إشاعات موجهة من قبل الكيانين الصهونيين… وعمااااااان لن تطبع — Majid Yousuf (@darkn66ess) September 27, 2020

زعتور واحد شاهي زعتر وخبز زعتر لاتاخر حبيبي @khzaatar — عمان خط أحمر (@Hammedoman20193) September 27, 2020

ربي يسعد مساءك 🌹 شكرا

اخبارك طيبه — البارون (@baronomani) September 27, 2020

مجرد غث اعلامي — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) September 27, 2020

جميع المُؤشرات تنفي التقارب مع الصهاية ، إلا بشروط معروفة وواضحة من سنوات طوال

وليست هُناك ملامح تطبيع مع #الصهاينة ولو حاول #الصهاينة_العرب أن يُخففوا من وطئة خيانتهم بذكر #عُمان في كُل شاردة وواردة للتطبيع

فقالها المُفتي العام #الشيخ_أحمد_الخليلي ، وكذلك #عُمانيون_ضد_التطبيع 🇴🇲 pic.twitter.com/DW0L8iFzyx — ﺳ̭͠ﻋ̝̚يد الْـﺣّ͠ـۅﺳ̭͠ﻧـي (@s20321k) September 27, 2020

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، تفاصيل اتصالات سرية إسرائيلية متقدمة مع سلطنة عُمان والسودان، وذلك فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن ذلك يتم بدعم مكثف وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، الجمعة، أنه في ظل الإغلاق الذي تشهده إسرائيل فإن المزيد من اتفاقيات التطبيع ستخرج إلى العلن بحلول الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الخطوة التالية في مسار التطبيع العربي، ستكون بين إسرائيل وسلطنة عمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطنة أصدرت بياناً رسمياً يرحب باتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين، وأعربت عُمان في بيانها على أملها أن تؤدي هذه العملية إلى اتفاق مع الفلسطينيين أيضا.

وحسب الصحيفة العبرية، فإنه حدث انفراج كبير في الأيام الأخيرة في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان، مضيفةً: “تم الاتفاق على إصدار بيان حول تحقيق اتفاق تطبيع في القريب العاجل”.

وأكدت “معاريف”، أنه سيتم الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل، وبحال وجود صعوبات فنية، سيكون الأسبوع الذي يليه، مشيرةً إلى أن الدول الأخرى التي توشك على إعلان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في الأيام المقبلة، هي السودان، التي تعد ثالث أكبر دولة في القارة الأفريقية.

وبينت أن تأخر الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، يأتي بسبب تفضيل مسؤولين سودانيين كبار التطبيع بعد استبدال الإدارة المؤقتة الحالية للبلاد، مستدركةً: “لكن واشنطن زادت من ضغوطها على السلطات السودانية، للمضي قدما بالاتفاق الآن، وعدم الانتظار حتى قدوم حكومة سودانية دائمة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك