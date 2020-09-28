أزمة نفطية حادة تلوح في الأفق بين السعودية وروسيا بسبب مستويات الإنتاج
أزمة نفطية حادة تلوح في الأفق بين السعودية وروسيا بسبب مستويات الإنتاج
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“بلومبيرغ” تكشف: أزمة نفطية حادة تلوح في الأفق بين السعودية وروسيا .. هذا سببُها

كتب وطن
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قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن تلوح في الأفق بين وروسيا بسبب مستويات الإنتاج.

وبحسب الخبير النفطي جوليان لي، فإن عودة القيود على الحركة بين الدول والأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضلاً عن التقليص التدريجي لبرامج دعم المؤسسات من قبل العديد من البلدان، أدى إلى تباطؤ الطلب على ، وقد خفضت مجموعة “أوبك+”، في مايو الماضي، الإنتاج 9.7 ملايين برميل.

وعن نقطة الخلاف الحقيقيّة، قال الخبير إن السعودية تريد منع انخفاض ، بينما تسعى لمراجعة الاتفاق السابق بشأن زيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً مطلع عام2021.

وقال الكاتب إن خلافاً مماثلاً بين وموسكو في مارس / آذار الماضي، دفع الطرفين إلى إغراق الأسواق بنفطٍ مجاني ما هوى بأسعار النفط الى ما دون 20 دولاراً للبرميل.

 

 

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