“بلومبيرغ” تكشف: أزمة نفطية حادة تلوح في الأفق بين السعودية وروسيا .. هذا سببُها

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن أزمة نفطية حادة تلوح في الأفق بين السعودية وروسيا بسبب مستويات الإنتاج.

وبحسب الخبير النفطي جوليان لي، فإن عودة القيود على الحركة بين الدول والأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضلاً عن التقليص التدريجي لبرامج دعم المؤسسات من قبل العديد من البلدان، أدى إلى تباطؤ الطلب على النفط، وقد خفضت مجموعة “أوبك+”، في مايو الماضي، الإنتاج 9.7 ملايين برميل.

وعن نقطة الخلاف الحقيقيّة، قال الخبير إن السعودية تريد منع انخفاض أسعار النفط، بينما تسعى روسيا لمراجعة الاتفاق السابق بشأن زيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً مطلع عام2021.

وقال الكاتب إن خلافاً مماثلاً بين الرياض وموسكو في مارس / آذار الماضي، دفع الطرفين إلى إغراق الأسواق بنفطٍ مجاني ما هوى بأسعار النفط الى ما دون 20 دولاراً للبرميل.