جمال ريان يحرج إعلام السيسي “الغبي” بتعليق ناري على فيديو التظاهرة التي أُخرجت داخل استديو تمثيلي

رد الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان على المحاولة الفاشلة لإعلام النظام المصري، لضرب مصداقية القناة القطرية عبر تنظيم تظاهرة مفبركة وإرسالها للقناة لعرضها ثم كشف حقيقتها بعد ذلك وكأن الجزيرة تذيع تظاهرات مفبركة.

وكان المقطع المقصود والذي نشرته قناة “الجزيرة” وقنوات معارضة، قالت عنه الشركة المصرية التي تملك العديد من الصحف والمحطات التلفزيونية إنه “مفبرك داخل استوديو” وأنه من إنتاجها.

من جانبه رد “جمال ريان” بتغريدات على صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) بقوله: “هذا يعني انهم فبركوا مظاهرات 30 مليون متظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي واذاعتها معظم القنوات التلفزيونية في العالم!.”

الاعلام المصري غبي جدا ، هذا اعتراف منه بفبركة المظاهرات المؤيدة للسيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي ، سبحان الله يمهل ولا يهمل #ارحل_يا_سيسي مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) September 27, 2020

وتابع جمال ريان في تغريدة أخرى كاشفا عن مدى غباء إعلام السيسي الفاشل حتى في الفبركة:”وتابع في تغريدة منفصلة: “الاعلام المصري غبي جدا، هذا اعتراف منه بفبركة المظاهرات المؤيدة للسيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، سبحان الله يمهل ولا يهمل.. جمهورية مصر العربية للفبركة التلفزيونية للمظاهرات”.

الاعلام المصري غبي جدا ، هذا اعتراف منه بفبركة المظاهرات المؤيدة للسيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي ، سبحان الله يمهل ولا يهمل #ارحل_يا_سيسي مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) September 27, 2020

وعبر قناة “CBC Extra” الإخبارية المصرية، جرى بث مشاهد بعنوان “إزاي تفبرك مظاهرة”. وكانت لما قالت القناة إنها كواليس تصوير أحد المقاطع الفيديو “المفبركة” داخل “استديو”، وخلال مقطع الفيديو ظهر تجمع لمجموعة من الأفراد، فيما تردد صوت شخص في خلفية المشهد، بدا أنه يوجههم خلال عملية التصوير، قائلا: “متضحكش، كأنك في مظاهرة بجد”.

وتملك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الصحف والمحطات التليفزيونية في مصر والتي تتبع النظام بشكل مباشر. مثل صحف “اليوم السابع والوطن والدستور وصوت الأمة”، إضافة إلى قنوات “أون تي في والحياة واكسترا نيوز ودي ام سي”.”

ويستميت إعلام السيسي هذه الأيام في احتواء مشهد التظاهرات الغاضبة في مصر والتي أفزعت عبدالفتاح السيسي وفاجأته. وإظهارها بشكل حملات تحريض من قبل جماعة الإخوان لشيطنتها.

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