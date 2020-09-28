“خذوا راحتكم”.. “شاهد” نائب شورى سعودي يدعو الشباب للتحرش ويشجعهم على هتك عرض السعوديات

فجرت تصريحات تلفزيونية لعضو مجلس الشورى السعودي علي العسيري، اعتبرها ناشطون دعوة صريحة للتحرش وتحريض الشباب على هذه التصرفات الوقحة، موجة غضب واسعة بين السعوديين خاصة من النساء.

وفي مداخلة هاتفية لـ”العسيري” مع قناة “الإخبارية” السعودية رصدتها (وطن) قال ما نصه أثناء حواره مع المذيع عن ظاهرة التحرش:”لنفترض أن التحرّش عبارة عن رمي رقم أو طلب رقم أو حساب Snapchat. هل هذا يُعدّ جريمة عُظمى؟”

عضو مجلس الشورى السعودي / علي العسيري : طلب رقم الهاتف أو سناب من الفتاة لا يستدعي التشهير .. pic.twitter.com/ru9MuRC8pB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 27, 2020

وتابع مبررا:”هذا الأمر يحصل يومياً. لا يستوجب التشهير. يجب أن يكون التشهير في حال التعدي أو التكرار”

وانتشرت تصريحات عضو مجلس الشورى السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُتسببة بموجة تعليقات ناقدة وساخرة اعتبرت حديثه دعوة صريحة للتحرش، وإن كان لا يقصد هذا.

واعتبر ناشطون أن تصريح العسيري يندرج في إطار إباحة مضايقات الفتيات “دون خوف”.

ورأت مغردة أنه من الطبيعي أن يصدر العسيري تصريح كهذا لأنه غير متضرر، موجهة سؤالاً إليه: “لماذا لا تُفكر في من يتضررون؟ هل يجب أن تمر أنت بالتجربة أم ماذا؟”.

وتعليقاً على “يجب أن يكون التشهير في حال التعدي أو التكرار”، تساءل مغرد: ليش لازم أكثر من بنت، أو بنت واحدة تتعرض للموقف أكثر من مرة عشان توقف الشاب عند حده؟”.

وكان مجلس الشورى قبل بضعة أيام من السماح للمرأة بالقيادة في السعودية (2018)، قد “وافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش” يتضمن ثماني مواد، من بينها أن النظام “يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجنى عليه، وذلك صوناً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة”، وإن كان “عبر وسائل التقنية الحديثة”.

ويُعاقب المتحرّش بنحو سنتين وغرامة مالية لا تفوق مئة ألف ريال (نحو 27 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب المتحرّش مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين “في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجنى عليه طفل…”.

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