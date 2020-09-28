رانيا يوسف تستعرض مؤخرتها أمام متابعيها في فيديو “ساخن” من الجيم!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجدداً بين متابعيها عبر فيديو جديد لها، وهي تُمارس الرياضة في إحدى الصالات كعادتها بملابس تلتصق بجسدها.

وظهرت”رانيا” في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهي تُبرز مؤخرتها بشكل واضح في رياضة لتقوية عضلات الأرداف.

وعلقت قائلة: “مفيش أحسن من الرياضة في بداية الاسبوع علشان نقدر نكمل”.

وسخر الجمهور من استمرارها باستعراض جسدها ثم التباكي بأنها تعرضت للتحرش، فكتبت متابعة باسم أمل: ” عجوزه وبتحاول تصغر نفسها. حاجه مقرفه الرياضه للجميع اه بس دا استعراض الله يعديكم”.

وكتب مُتابع باسم محمود: ” انتي مسلمه وبتتكلمي عن التحرش ودينك بيمنع اللبس ده والمفروض بتداري العوره انا مش شايف عوره مش مداريه خالص، لا وبتخلي واحد يصورك وبتقوليله لف لورا وهاتها افرج الناس عليها ي مؤمنين يالي بتدافعو عن الدين حسبي الله وفرحانه بكلام الناس ي فنانه ويا كرباك ويوم الحساب هيكون عسير لا اله الا الله”.

وعلقت إيمان نشأت: ” انا بحس انك طالعة تعملي فيلم بورنو مش عارفة ليه”.

وظهرت رانيا يوسف عارية في أحدث جلسة تصوير لها وهي تستحم في أحد البحيرات المائية.

وأثارت الصور غضب كبير من قبل المتابعين، الذين رأوا أن ما تفعله رانيا يوسف يتناقض مع موقفها السابق من موضوع التحرش الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل، معتبرين أنها هي من تجلب هذا الأمر لنفسها بنشرها لمثل هذه الصور.

وفي سياق منفصل، طالبت رانيا يوسف بإعدام المدرس المُسن بطفلة أثناء إعطائها درساً خصوصياً في منزلها. في جريمة هزت الرأي العام في مصر.

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