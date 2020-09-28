زوج هيفاء وهبي يخونها مع صديقتها الإعلامية المقرّبة .. كيف ستنتقم منه؟!

حظي مشهد خيانة الفنانة هيفاء وهبي التي تجسد شخصیة “رانیا”، من زوجها الممثل معتصم النهار الذي يؤدي شخصية “راغب”، في مسلسل “أسود فاتح”، مع صدیقتھا المقربة الإعلامیة نجلاء (روجینا)، بتفاعل كبیر بین المشاهدین.

واعتبر متابعون مشھد “الخیانة” من بین المشاهد القویّة في الحلقة الأولى من “أسود فاتح”، وسط تساؤلات عدة من جانب المتابعین عن كیفیة انتقام “رانیا” من زوجھا في الحلقات القادمة.

وشاركت هیفاء وهبي المشھد مع متابعیھا في حسابھا على إنستغرام.

وتظهر هيفاء وهبي وهي تقوم بتجمیع حقیبة ملابسھا لمغادرة المنزل وسط محاولات من جانب معتصم النھار لتبریر الأمر وسط صمت تام من جانب هيفاء التي كتمت غیظھا.

وعندما حاول معتصم النهار اعتراض طریق هیفاء وهبي لعدم مغادرة المنزل أبعدته عن طریقه، لكنه أصر أن تسمعه فاضطرت إلى لكمه على وجھه ثم غادرت منزلھا.