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هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة.. سائق “يبتز” كفيله الكويتي بحيلة غريبة وما حدث صادم!

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة غريبة بطلها وافد يعمل ابتز كفيله الكويتي، الذي يمتلك مكتب للتاكسي الجزالة بطريقة غريبة.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة “الأنباء” المحلية فقد تقدم مواطن لديه مكتب للتاكسي الجوال ومقره اسواق القرين الى مبارك الكبير متهما وافدا باكستانيا كان يعمل لديه سائق تاكسي بابتزازه.

 

وقال صاحب مكتب السيارات إن السائق رفض الافصاح عن مكان سيارة كانت بعهدته طالبا منه تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 2000 دينار في حالة رغبته ان يحدد له مكانها.

 

وتابع في حديثه لرجال الشرطة بالمخفر:”لا أعلم ماذا افعل. فالسائق الذي يعمل لدي يقوم بابتزازي وينتقم مني بطريقة غريبة”

 

وبحسب ما جاء في القضية فإن المبلغ قال انه فوجئ باختفاء سائق كان يعمل لديه لفترة طويلة وبعد نحو 3 اشهر. من الاختفاء تلقى رسائل عبر الواتساب ابلغه بأنه غادر الى موطنه بشكل نهائي.

 

ولفت إلى أنه أخبره بأنه إذا اراد ان يرشده عن مكان السيارة فعليه ان يدفع 2000 دينار.

 

وأشار إلى أن أبلغه بأنه يضع المركبة في مكان آمن يستحيل العثور عليها وأنه كلف احد (غاسلي). السيارات بتنظيفها بشكل دائم حتى لا تحيلها بلدية الى الكراج.

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