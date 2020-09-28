Galleryحياتنا

سعودي مسلح بساطور كاد يرتكب مذبحة في حفل زفاف .. شاهد ماذا فعل!

كتب وطن
0

هاجم مسلح بساطور شقيق عريس خلال مغادرة الأخير قصر الأفراح بعد انتهاء حفل الزفاف شرق مدينة .

وذكر المُعتدى عليه أنه كان يستعد للصعود إلى سيارته بعد انتهاء الزفاف، ولاحظ الجاني يخرج من بيته حاملاً بيده “” وبعض الآلات.

وقال إنه كان يتوقع أن المُهاجِم ربما كان يسعى لإصلاح سيارته، لكنه تقدم نحوه في هجوم مباغت محاولا ضربه بالساطور.

وفوجئ بالمعتدي يتلف إطارات سيارته ويهشمها وهو في حالة هستيرية غير معروفة الأسباب.

وروى شقيق العريس: “لم يكن أمامي غير الفرار.. لكن المهاجم الغامض ركض خلفي وتعدى علي بالضرب”.

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” السعودية رهف القنون تصدم متابعيها بهذا الأمر عن…

الهدهد

“الشاهين” العُماني يوجع المنبطحين في تغريدة نارية ويعلنها مدوية: ليست…

الهدهد

“لست من كتبة القصور”.. صائب عريقات قال كلمة “حق” للتاريخ بشأن…

حياتنا

“مغتصب الدمام” يشعل ضجة .. سعودي يغتصب فتاة “بعنف” والضحية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.