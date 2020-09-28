سعودي مسلح بساطور كاد يرتكب مذبحة في حفل زفاف .. شاهد ماذا فعل!

هاجم سعودي مسلح بساطور شقيق عريس خلال مغادرة الأخير قصر الأفراح بعد انتهاء حفل الزفاف شرق مدينة جدة.

وذكر المُعتدى عليه أنه كان يستعد للصعود إلى سيارته بعد انتهاء الزفاف، ولاحظ الجاني يخرج من بيته حاملاً بيده “ساطور” وبعض الآلات.

وقال إنه كان يتوقع أن المُهاجِم ربما كان يسعى لإصلاح سيارته، لكنه تقدم نحوه في هجوم مباغت محاولا ضربه بالساطور.

وفوجئ بالمعتدي يتلف إطارات سيارته ويهشمها وهو في حالة هستيرية غير معروفة الأسباب.

وروى شقيق العريس: “لم يكن أمامي غير الفرار.. لكن المهاجم الغامض ركض خلفي وتعدى علي بالضرب”.