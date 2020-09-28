رهف القنون تصدم متابعيها وتعلن أنها ثنائية الجنس
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“شاهد” السعودية رهف القنون تصدم متابعيها بهذا الأمر عن “الجنس” رغم زواجها وانجابها!

كتب وطن
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لأول مرة، صدمت متابعيها واعترف أنها .

هذا الكشف المفاجئ جاء في ردّ من رهف القنون على متابعة لها سألتها:”هل أنت ثنائية الجنس؟ .. أنا احترمك اذا كنتِ محافظة انا احبك انتِ ملهمتي”.

وردت رهف القنون: “نعم أنا مزدوجة التوجه الجنسي .. واحبك ايضاً”.

وكانت أعلنت رهف القنون عن إنجاب طفلها الأول “أنثى”، ونشرت صوراً لزوجها ويُدعى (لوفولو أندي)، وهو من مواليد القارة الإفريقية وتحديدًا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا.

ولوفولو أندي لاعب كرة “سلة” بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم “لوفولو كامب”.

الجدير بالذكر أن رهف القنون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت رهف القنون مقابلة أهلها أو العودة معهم. ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين. قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.

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