زعم جمعية الصحافيين الإماراتيين، محمد الحمادي ، أن قناة الجزيرة القطرية تشوه صورة الإسرائيليين، في محاولة منه لإثبات ولائه لولاة نعمته في أبوظبي الذين طبعوا مع إسرائيل منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء تطبيعي عبر الانترنت مع صحافيين إسرائيليين، نشرته قناة ” كان 11″ الإسرائيلية.

وقال محمد الحمادي في الفيديو الذي جرى تداوله إن قناة الجزيرة رسخت في أذهان العرب أن “الإسرائيلي هو من يقتل الفلسطيني”.

هذا رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي في لقاء تطبيعي مع صحفيين إسرائيليين قبل أيام مشكلته مع #الجزيرة إنها " تشوه صورة الاسرائيلي بترويجها أنه يقتل الفلسطيني" !! صدق اللي قال "خيبة تخيبك" pic.twitter.com/oR4q5RiqfN — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 27, 2020

ويتابع: “نحن بحاجة أن نعمل كي نغير هذه الصورة النمطية”.

وعلق مراسل قناة الجزيرة القطرية تامر المسحال على الفيديو الذي نشره حسب ما رصدت “وطن” قائلاً للحمادي..:” “خيبة تخيبك”.

وفجرت تصريحات الإماراتي محمد الحمادي ، موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تصدوا لهذيانه ومحاولته الارتماء في أحضان الإسرائيليين لاثبات ولائه إلى عيال زايد، واصفين اياه بـ”المتصهين الكاذب”، الذي يحاول ان يتبنى الرواية الإسرائيلية التي تصور الدولة العبرية بدور الضحية وتصور الفلسطينيين على أنهم إرهابيون.

وقال الدكتور رمضان جبارني.. :”لا غرابة في الأمر و لا عجب”.

وأضاف :” هؤلاء الزوائد الدودية من الأراذل الذين جنّدتهم مخابرات البز منذ سنين عديدة و لا مانع أخلاقي لديهم أن يبيع أمّه في مناقصة و ليس في مزاد -إن أمره وليّ نعمته “.

لا غرابة في الأمر و لا عجب.

هؤلاء الزوائد الدودية من الأراذل الذين جنّدتهم مخابرات البز منذ سنين عديدة و لا مانع أخلاقي لديهم أن يبيع أمّه في مناقصة و ليس في مزاد -إن أمره وليّ نعمته. — الدكتور رمضان جبارني (@pdjebarni) September 28, 2020

طهر فمك قبل ان تتكلم علي القضية الفلسطينية. الان الفلسطينيين يعرفون من معهم و من ضدهم. كانوا من قبل يشكون و لكن الان الصورة واضحة الا اللهم من يشاء ان يري الاشياء علي شكلها الحقيقي. — khalaf (@khalaf01483386) September 27, 2020

أتعرفُون من أكثر النّاس شقاءً في الدّنيا؟

هي أمّ عربيّة مسلمة تنجب طفلاً وتطمع أن يكون رجلا حرّا شريفا خادما لدينه وأمّته.فلمّا كبر و اشتدّ رأته في الصّفوف الأولى مع المطبّعين.

ساعتها تنفتح عليها أبواب الشّقاء وتتمنّى لو أنّها ماتت قبل هذا ولم تلد مسخًا قبّحَه الله. طبّع =خان. — أحمد الجزائري أحمدي (@Ahmed_Guem) September 27, 2020

ستبقى الجزيرة جزيرة العز وصوت الحق حتى لو دفعو المليارات لتشويهها — The expert (@IbraSY11) September 28, 2020

وكان مسؤول إماراتي بارز اعتبر أن “المصلحة” لبلاده مع إسرائيل وأن العرب أضاعوا الوقت في مواجهة الاحتلال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم ، في لقاء له مع “سي ان ان”: ” لقد ضيعنا وقتنا في المواجهة مع إسرائيل”

وأشار “بن سليم” إلى إن موقف الإمارات سيعزز نفوذها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى أعمال تجارية ناتجة عن “اتفاق إبراهيم”، حسب زعمه.

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