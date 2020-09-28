محمد الحمادي
محمد الحمادي
الهدهد

“شاهد” صحافي إماراتي منبطح: الجزيرة تشوه صورة الإسرائيليين بترويجها أنهم يقتلون الفلسطينيين!

كتب وطن
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زعم ، ، أن قناة القطرية تشوه صورة الإسرائيليين، في محاولة منه لإثبات ولائه لولاة نعمته في أبوظبي الذين طبعوا مع منتصف الشهر الجاري.

 

جاء ذلك خلال لقاء تطبيعي عبر الانترنت مع صحافيين إسرائيليين، نشرته قناة ” كان 11″ الإسرائيلية.

 

وقال محمد الحمادي في الفيديو الذي جرى تداوله إن قناة الجزيرة رسخت في أذهان العرب أن “الإسرائيلي هو من يقتل الفلسطيني”.

ويتابع: “نحن بحاجة أن نعمل كي نغير هذه الصورة النمطية”.

 

وعلق مراسل قناة الجزيرة القطرية تامر المسحال على الفيديو الذي نشره حسب ما رصدت “وطن” قائلاً للحمادي..:” “خيبة تخيبك”.

 

وفجرت تصريحات الإماراتي محمد الحمادي ، موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تصدوا لهذيانه ومحاولته الارتماء في أحضان الإسرائيليين لاثبات ولائه إلى عيال زايد، واصفين اياه بـ”المتصهين الكاذب”، الذي يحاول ان يتبنى الرواية الإسرائيلية التي تصور الدولة العبرية بدور الضحية وتصور الفلسطينيين على أنهم إرهابيون.

 

وقال الدكتور رمضان جبارني.. :”لا غرابة في الأمر و لا عجب”.

 

وأضاف :”  هؤلاء الزوائد الدودية من الأراذل الذين جنّدتهم مخابرات البز منذ سنين عديدة و لا مانع أخلاقي لديهم أن يبيع أمّه في مناقصة و ليس في مزاد -إن أمره وليّ نعمته “.

 

وكان مسؤول إماراتي بارز اعتبر أن “المصلحة” لبلاده مع إسرائيل وأن العرب أضاعوا الوقت في مواجهة الاحتلال.

 

وقال الرئيس التنفيذي لـ موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم ، في لقاء له مع “سي ان ان”: ” لقد ضيعنا وقتنا في المواجهة مع إسرائيل”

 

وأشار “بن سليم” إلى إن موقف سيعزز نفوذها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى أعمال تجارية ناتجة عن “اتفاق إبراهيم”، حسب زعمه.

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