انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا يظهر يخت السلطان هيثم بن طارق في محافظة ظفار.

وظهر اليخت السلطاني الخاص “آل سعيد” يرسو على شواطئ ظفار، قبل تحركه ضمن جولة السلطان هيثم الداخلية بالبلاد.

🔴 بعون الله يغادر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الايام القادمة محافظة ظفار وسيتوجه حفظه الله باليخت آل سعيد من ميناء صلالة الى محافظة الوسطى ولاية الدقم ومن ثم سيتوجه اليخت آل سعيد الى محافظة مسندم حفظه الله جلالة السلطان المعظم 🇴🇲 pic.twitter.com/FTENfimZyU — العواصف (@Storms__2020) September 28, 2020

ولفتت وسائل إعلام عمانية إلى أن اليخت “آل سعيد” سيغادر، غدا الثلاثاء، محافظة ظفار.

وسيتوجه السلطان هيثم باليخت من ميناء صلالة إلى محافظة الوسطى ولاية الدقم، ومن ثم سيتوجه اليخت آل سعيد الى محافظة مسندم.

ويشار إلى أن يخت “آل سعيد” الفاخر صنعته شركة “لورسن” الألمانية للسلطان قابوس عام 2007، ويبغ طوله 180 مترا، ويقدر سعره بـ300 مليون دولار أمريكي، ويحتوي على مهبط للطائرات العمودية وحوض سباحة وأوركسترا.

وكان السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، يمتلك عددا من اليخوت الفاخرة التي صنعت بعضها شركات متخصصة في صناعة اليخوت الملكية.

أول هذه اليخوت كان عام 1982 ويطلق عليه اسم “النورس” ويبلغ طوله 33.5 متر، وصنعته شركة “دامين” الهولندية، وفي نفس العام امتلك السلطان قابوس يختا أطلق عليه اسم “لؤلؤة البحر”، وهو من إنتاج شركة بيكيوتي الإيطالية، وبعد أكبر يخت صُنع في إيطاليا حتى الآن.

في عام 1987 امتلك السلطان قابوس يخت “فلك السلامة”، وهو من صناعة شركة لورسن الألمانية.

وفي عام 1988 صنعت البحرية السلطانية العمانية يختا للسلطان قابوس أطلق عليه اسم “زينة البحار” يبلغ طوله 61 مترا، وهو يخت فاخر مع أكبر الشراع في العالم التي بنيت في عُمان مع محرك مستورد من شركة Siemens.

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