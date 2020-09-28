يخت السلطان هيثم بن طارق
يخت السلطان هيثم بن طارق
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كان المفضل لدى الراحل قابوس وسعره خيالي.. “فيديو” متداول لـ”يخت” السلطان هيثم يلقى تفاعلا واسعا

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا يظهر بن طارق في محافظة ظفار.

 

وظهر اليخت السلطاني الخاص “آل سعيد” يرسو على شواطئ ظفار، قبل تحركه ضمن جولة السلطان هيثم الداخلية بالبلاد.

 

 

ولفتت وسائل إعلام عمانية إلى أن اليخت “آل سعيد” سيغادر، غدا الثلاثاء، محافظة ظفار.

 

وسيتوجه السلطان هيثم باليخت من ميناء صلالة إلى محافظة الوسطى ولاية الدقم، ومن ثم سيتوجه اليخت آل سعيد الى محافظة مسندم.

 

ويشار إلى أن يخت “آل سعيد” الفاخر صنعته شركة “لورسن” الألمانية للسلطان عام 2007، ويبغ طوله 180 مترا، ويقدر سعره بـ300 مليون دولار أمريكي، ويحتوي على مهبط للطائرات العمودية وحوض سباحة وأوركسترا.

 

وكان السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، يمتلك عددا من اليخوت الفاخرة التي صنعت بعضها شركات متخصصة في صناعة اليخوت الملكية.

 

أول هذه اليخوت كان عام 1982 ويطلق عليه اسم “” ويبلغ طوله 33.5 متر، وصنعته شركة “” الهولندية، وفي نفس العام امتلك يختا أطلق عليه اسم “لؤلؤة البحر”، وهو من إنتاج شركة بيكيوتي الإيطالية، وبعد أكبر يخت صُنع في إيطاليا حتى الآن.

 

في عام 1987 امتلك السلطان قابوس يخت “فلك السلامة”، وهو من صناعة شركة لورسن الألمانية.

 

وفي عام 1988 صنعت البحرية السلطانية العمانية يختا للسلطان قابوس أطلق عليه اسم “زينة البحار” يبلغ طوله 61 مترا، وهو يخت فاخر مع أكبر الشراع في العالم التي بنيت في عُمان مع محرك مستورد من شركة Siemens.

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