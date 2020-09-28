“لست من كتبة القصور”.. صائب عريقات قال كلمة “حق” للتاريخ بشأن ملوك السعودية وأثار جدلاً واسعاً

وضع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، في موقف لا يحسد عليه بعدما كشف موقف ملوك السعودية بدءً من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مروراً بالملك فيصل حتى الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز من القضية الفلسطينية.

ونفى عريقات الذي يصفه الاعلام بكبير المفاوضين الفلسطينيين لتاريخه في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، تهمة موافقة الملك عبدالعزيز على توطين اليهود في فلسطين، وذلك خلال حوارات له مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وقال عريقات في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أؤكد عملياً أن ما ينشر من وثائق حول الملك عبدالعزيز آل سعود، مزور ولا أساس له من الصحة، مضيفاً: “فالملك عبد العزيز قال للرئيس الامريكي روزفلت ، الموت أفضل من التنازل عن فلسطين “.

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قائلاً :” كل من خدم الحرمين مروراً بالملك فيصل رحمه الله ووصولاً إلى خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز كانوا نصرة لفلسطين”.

اؤكد علميا ان ماينشر من وثائق حول الملك عبدالعزيز ال سعود، مزور ولا اساس له من الصحة. فالملك عبدالعزيز قال للرئيس الامريكي روزفلت ، الموت افضل من التنازل عن فلسطين.وكل من خدم الحرمين مرورا بالملك فيصل رحمه الله ووصولا الى خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز كانوا نصرة لفلسطين — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 27, 2020

وزاد ملجماً كل الاصوات التي تتهمه بالتواطؤ مع السعودية قائلاً : “اقول ذلك مكرراً لست من كتبة القصور، ولا أحاول تقديم اوراق اعتماد، ولكن للذين يحاولون التطاول على المملكة العربية السعودية، أقول لكم للتاريخ والحاضر وان شاء الله للمستقبل هذا ظلم”.

وتابع: “لا أعتقد أن مواقف المملكة من فلسطين وشعبها بحاجة لشهادة مني، لكنها كلمة حق مني أردت بها الحق”.

اقول ذلك مكررا لست من كتبة القصور ، ولا احاول تقديم اوراق اعتماد .ولكن للذين يحاولون التطاول على المملكة العربية السعودية 🇸🇦. اقول لكم للتاريخ والحاضر وان شاء الله للمستقبل هذا ظلم . ولا اعتقد ان مواقف المملكة من فلسطين 🇵🇸 وشعبها بحاجة لشهادة مني. لكنها كلمة حق مني اردت بها الحق — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 27, 2020

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات المسؤول الفلسطيني، معتبرين أن حديثه عن ملوك السعودية خيانة للقضية الفلسطينية، ومحاولة لتبييض صفقة آل سعود من جرائهم بحق الدول العربية والقضية الفلسطينية.

كلامك خيانة فالحكم السعودي خائن وساهم في تحطيم الفلسطينين. خير من يخبرك هو مؤرخنا الوطني @alsab3aani وكتابه الموثق https://t.co/VVBOZLgZ1V — Ali AlAhmed (@AliAlAhmed_en) September 27, 2020

حلو عنا حلو عنا حلووووووووووو — محمود (@TXkfrFWM7HyJd40) September 27, 2020

طرق جديدة مبتكرة للتسول — القطربوس (@RaNns46mIoZ9Z8T) September 28, 2020

لا ضير..ولكنهم لن ينفعوك…..استقم خيرٌ لك — مُفَكِر وَمُحَلِل (@taha47767172) September 27, 2020

السب والشتم والألفاظ البذيئه في الاعراس ومنابر المساجد ورفض طلب الرحمة على الملك عبدالله رحمهُ الله لم يحرك فيكم ساكناً، وكنتم بحكم المشاهدين والمتفرجين، لم تقبضوا على أحدهم ولو مره واحده، على الأقل من باب تسجيل موقف، والآن تبحث عن منفث لدول الخليج لغايات الله يعلم بها. — ( ͡° ͜ʖ ͡°)the king of my kingdom. ❤ (@a8dL3LtmuAMjuCG) September 28, 2020

مسؤولان إسرائيليان اعترافا بمشاركة المسؤولين السعوديين في المفاوضات التي قادت لاعتراف البحرين والإمارات بإسرائيل. حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي تقرير أعده رونين بيرغمان وديكلان وولش للصحيفة، فإن الولايات المتحدة تعرض على الخرطوم المال وتقدم لها الوعود مقابل اعترافها بإسرائيل فيما لا تزال السعودية التي تعد الجائزة الكبرى بعيدة المنال.

وكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن ولي العهد محمد بن سلمان شارك في المحادثات التي قادت إلى اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين إن السعودية قامت بجهود سرية للضغط على دول في المنطقة لدعم عملية التطبيع الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهدها، جاهزون من أجل التطبيع مع الكيان، وأنهم ذو أفكار متعاونة وقابلة للتعاون مستقبلاً في ملف التطبيع بعد الإمارات والبحرين، واللتان وقعتا اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في 15 سبتمبر/أيلول الحالي، في خطوة مثلت خيانة تاريخية للشعب الفلسطيني وقضيته، بحسب ما علقت القيادة الفلسطينية على الأمر.

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