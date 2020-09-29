“الأب الروحي للأمن ومُحارب الفاسدين” .. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت فماذا نعرف عنه؟!
نادى مجلس الوزراء الكويتي مساء الثلاثاء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت خلفاً للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أعلنت وفاته اليوم .
جاء ذلك عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة . وفق بيان مجلس الوزراء الكويتي
وأعلنت الكويت الحداد 40 يوماً واغلاق الدوائر الرسمية 3 ايام اعتباراً من اليوم .
بيان مجلس الوزراء pic.twitter.com/DgwLaaXKSv
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 29, 2020
وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”.
ومنذ 14 عاما، يشغل الشيخ نواف منصب ولي عهد الأمير الراحل، وذلك بعد سنوات من تعلم القيادة في “بيوت الحكم”، والتدرج في مناصب أمنية رفعية المستوى، حتى وصف بأنه “الأب الروحي للأمن والاستقرار”.
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، مع دخول الشيخ صباح إلى مستشفى في الولايات المتحدة، تمت الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية في إدارة شؤون البلاد.
ومنذ توليه هذه الاختصاصات، خاض ولي العهد معركة بارزة ضد الفساد.
وقال في خطاب للشعب الكويتي، في 23 أغسطس/آب الماضي، إن “أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون”، على خلفية ما تردد عن ضلوع أحدهم في قضية فساد.
وبلهجة حاسمة، أضاف الشيخ نواف: “لا حمایة لفاسد أیا كان اسمه أو صفته أو مكانته.. أدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه”.
الأب الروحي للأمن
وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان ولي العهد، تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هذا المنصب منذ 14 عاما، إذ أصدر الشيخ صباح، بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم، أمرا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد، في 7 فبراير/ شباط 2006، وبايعه البرلمان بالإجماع خلال جلسة خاصة، في 20 من الشهر نفسه، وأدى اليمين الدستورية أمام الأمير البرلمان في اليوم نفسه.
وقبل هذا المنصب، تدرج الشيخ نواف في مناصب عديدة، حيث اختير في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
ويعد الشيخ نواف، بحسب موقع ولي العهد، “الأب الروحي لرجال الأمن والمؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية بشكلها الحديث وإدارتها المختلفة، خلال تولي مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس (آذار) 1978 إلى يناير (كانون الثاني) 1988 والثانية من 2003 إلى فبراير (شباط) 2006”.
كما شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1994، وعمل “على تطوير المنظومة العسكرية للحرس، وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة”، وفق الموقع.
كما اختير وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل/ نيسان 1991، عقب تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، و”سارع إلى اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين”، وفق المصدر ذاته.
وكان وزيرا للدفاع في يناير/ كانون ثان 1988، حيث “عمل علي تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”، وفق موقع ديوان ولي العهد.
وشغل كذلك منصب وزيرا الداخلية في مارس/ آذار 1978. وقبلها بسنوات، وتحديدا في فيراير/ شباط 1962 بدأ رحلة عمله السياسي باختياره محافظا لحولي. التي شهدت في عهده “تطورا كبيرا”.
نشأة في “بيوت الحكم”
ولد ولي العهد، نائب أمير الكويت، في 25 يونيو/ حزيران 1937. في مدينة الكويت، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر. الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد بين 1921 و1950.
والشيخ نواف متزوج وله أربعة أولاد وبنت، و”نشأ في بيوت الحكم منذ ولادته. وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم والالتزام والانضباط، وإعداد وتهيئة حكام المستقبل”. وفق موقع ديوان ولي العهد.
وهو سليل أسرة “آل الصباح” حكام الكويت منذ نشأتها، ودرس في مدارس الكويت المختلفة.
ومن المرجح ألا يبتعد الشيخ نواف، حين يصبح أميرا للكويت، عن نهج أخيه الراحل.
وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.
📸#شاهد| لحظة اعلان الخبر الذي أفجع الكويتيين .. وفاة #امير_الانسانيه #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح 🇰🇼💔 pic.twitter.com/3YBKmsqN9K
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 29, 2020
وقبيل صدور هذا البيان، قطع التلفزيون الرسمي في الكويت، الثلاثاء. بثه الرسمي، وأذاع آيات من القرآن الكريم، من دون ذكر سبب لقطع البث.
وغادر أمير الكويت، في 23 يوليو/تموز الماضي. إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.
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