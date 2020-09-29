بشرى سارة للعمانيين.. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن موعد إعادة فتح مساجد السلطنة

أعلنت السلطات الحكومية في سلطنة عُمان، عن الموعد المقترح لإعادة فتح المساجد في السلطنة، وذلك بعد أشهر من إغلاقها بسبب تفشي فيروس (كورونا) في عمان.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطنة، وفق ما رصدت “وطن”، إنها ستعيد فتح المساجد والجوامع اعتباراً من منتصف نوفمبر القادم، “وفق ما وضعته من أدلة إرشادية وتدابير احترازية”.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنوه أنها ستتخذ القرار الملائم بشأن فتح الجوامع والمساجد ودور العبادة وفق ما وضعته من الأدلة الإرشادية والتدابير الاحترازية اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 28, 2020

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ذلك سيكون “اعتماداً على ما يستجد من مؤشرات محلية تصدر من اللجنة العُليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، تثبت أن تقارير أعداد المصابين دون مرحلة كتلة الخطر في انتشار العدوى”.

اعتمادا على ما يستجد من مؤشرات محلية تصدر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا تثبت أن تقارير أعداد المصابين دون مرحلة كتلة الخطر في تنامي انتشار العدوى. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 28, 2020

وأشارت الوزارة إلى “حرصها البالغ على إعادة فتح الجوامع والمساجد ودور العبادة التي أُغلقت بسبب تفشي كورونا، بقرار من اللجنة العليا؛ حيث إن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، أبدت قلقها الشديد من مستجدات الجائحة وعودة انتشار المرض على المستويين المحلي والعالمي، وارتفاع أعداد الإصابات به والوفيات الناجمة عنه”.

وكانت وزارة الأوقاف العُمانية قررت في منتصف مارس الماضي، إغلاق جميع مساجد البلاد؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء برفع الأذان، وكذلك إيقاف صلاة الجمعة.

الجدير ذكره، ان وزارة الصحة في سلطنة عمان، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 15 حالة وفاة جراء فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 924 حالة وفاة، مع تسجيل 607 حالات إصابة جديدة.

وبذلك يصعد العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (98057) حالة؛ فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى (88234) حالة، بنسبة شفاء 89.9%.

هذا وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من المسح الوطني أن معدل انتشار العدوى بالفيروس في السلطنة بلغت 6 بالمئة، حيث من المقرر إجراء المسح على أربع مراحل بهدف رسم خط مسار الجائحة في السلطنة خلال فترات زمنية محددة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة مشاركة الأفراد في عملية المسح لتسهيل الانتهاء منه خلال المدة المقررة له.

وأكدت الوزارة عدم وجود تبعات متعلقة بإلزامية العزل أو ارتداء سوار التعقب الإلكتروني، وذلك بالنسبة للأفراد المشاركين في المسح.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة العُماني أحمد بن محمد السعيدي، الخميس، إن السلطنة حجزت 10٪ من احتياجاتها من البرنامج العالمي للقاحات، مبيناً أمل الوزارة بالحصول على بعض الجرعات من اللقاح قبل نهاية العام الجاري.

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