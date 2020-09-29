خطة غزو قطر
خطة غزو قطر
الهدهد

جمال ريان يكشف سراً خطيراً.. مخطط غزو قطر أعد في القاهرة ووصل الجزيرة تفاصيله قبل التنفيذ وهذا الرئيس الذي أوقفه

كتب Author 2
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كشف الإعلامي الفلسطيني، ، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، تفاصيل جديدة حول خطة دول الحصار التي كانت جاهزة لغزو ، بعد تصريحات وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية التي أثارت جنون والإمارات والبحرين، ودفعت الببغاء الإماراتي للتطاول على شخص الوزير القطري.

 

وقال جمال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”: سر أكشفه لأول مرة تصريح وزير الدفاع القطري عن مخطط أعد لغزو قطر حقيقي١٠٠٪ والأجهزة الامنية القطرية كانت على علم بخطة الغزو”.

 

وأضاف ريان: “فقد استدعيت طوارئ إلى قناة الجزيرة يوم كان الرباعي مجتمعاً في القاهرة لإعلان بيان الغزو، لكن اتصال الهاتفي بهم أوقف الغزو، والله على ما اقول شهيداً”.

وأضاف ريان: “كنت قد غردت يومها “لن أكون أاول شهيد في قناة الجزيرة، رحم الله أولائك الذين سطروا بدمائهم نقل الحقيقة”؛ لكن أحداً لم يعرف لماذا كتبتها، والحقيقة أنني كتبتها لأنه لم يتبق يومها سوى سيل الدماء”.

 

 

 

وجاءت تغريدة الإعلامي الفلسطيني، رداً منه على التعليق المرتجف للببغاء الإماراتي أنور قرقاش على تصريحات وزير الدفاع القطري، حيث قال في تغريدة رصدتها “وطن: “هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد”،

 

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، تفاصيل جديدة بشأن مخطط دول الحصار تنفيذ غزو عسكري لبلاده ابان إعلانها الحصار على الدوحة عام 2017.

 

وقال خالد العطية في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، رصدتها “وطن“. إن دول الحصار خططت لغزو قطر وليس حصارها فقط، والتخطيط بني علي مرحلتين الأولى الحصار والتأثير على الشارع القطري والثانية هي الغزو.

 

وأوضح العطية، ان كل المعلومات الاستخباراتية تثبت بأنه كان هناك تخطيط للغزو، والنية المبيتة لدول الحصار هي الغزو وليس الحصار ومعرفة نتائج الحصار وهي أمور واضحة بالنسبة لنا، وكل المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة لدينا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك تخطيط للغزو”.

 

وتابع خالد العطية: “إذا لم نكشف الأدلة الاستخباراتية لاعتبارات لدينا، فهناك أدلة وثقها رؤساء دول، وثقها سمو أمير في لقائه مع ، ووثقها في لقائه مع رئيس رومانيا، ووثقها وزير خارجية سابق لألمانيا وكلهم أكدوا أنه كانت هناك نية للغزو العسكري لدولة قطر”.

 

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