جمال ريان يكشف سراً خطيراً.. مخطط غزو قطر أعد في القاهرة ووصل الجزيرة تفاصيله قبل التنفيذ وهذا الرئيس الذي أوقفه

كشف الإعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، تفاصيل جديدة حول خطة دول الحصار التي كانت جاهزة لغزو قطر، بعد تصريحات وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية التي أثارت جنون السعودية والإمارات والبحرين، ودفعت الببغاء الإماراتي أنور قرقاش للتطاول على شخص الوزير القطري.

وقال جمال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”: سر أكشفه لأول مرة تصريح وزير الدفاع القطري عن مخطط أعد لغزو قطر حقيقي١٠٠٪ والأجهزة الامنية القطرية كانت على علم بخطة الغزو”.

وأضاف ريان: “فقد استدعيت طوارئ إلى قناة الجزيرة يوم كان الرباعي مجتمعاً في القاهرة لإعلان بيان الغزو، لكن اتصال ترامب الهاتفي بهم أوقف الغزو، والله على ما اقول شهيداً”.

سر أكشفه لاول مرة : تصريح وزير الدفاع القطري عن مخطط أعد لغزو قطر حقيقي١٠٠٪ والاجهزة الامنية القطرية كانت على علم بخطة الغزو ، فقد استدعيت طوارئ الى قناة الجزيرة يوم كان الرباعي مجتمعا في القاهرة لاعلان بيان الغزو ، لكن اتصال ترمب الهاتفي بهم اوقف الغزو ، والله على ما اقول شهيدا https://t.co/JjUduVwlEb — جمال ريان (@jamalrayyan) September 29, 2020

وأضاف ريان: “كنت قد غردت يومها “لن أكون أاول شهيد في قناة الجزيرة، رحم الله أولائك الذين سطروا بدمائهم نقل الحقيقة”؛ لكن أحداً لم يعرف لماذا كتبتها، والحقيقة أنني كتبتها لأنه لم يتبق يومها سوى سيل الدماء”.

كنت قد غردت يومها "لن اكون اول شهيد في قناة الجزيرة ، رحم الله اولائك الذين سطروا بدمائهم نقل الحقيقة " لكن احدا لم يعرف لماذا كتبتها ، والحقيقة انتي كتبتها لانه لم يتبق يومها سوى سيل الدماء — جمال ريان (@jamalrayyan) September 29, 2020

وجاءت تغريدة الإعلامي الفلسطيني، رداً منه على التعليق المرتجف للببغاء الإماراتي أنور قرقاش على تصريحات وزير الدفاع القطري، حيث قال في تغريدة رصدتها “وطن: “هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد”،

هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 28, 2020

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، تفاصيل جديدة بشأن مخطط دول الحصار تنفيذ غزو عسكري لبلاده ابان إعلانها الحصار على الدوحة عام 2017.

وقال خالد العطية في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، رصدتها “وطن“. إن دول الحصار خططت لغزو قطر وليس حصارها فقط، والتخطيط بني علي مرحلتين الأولى الحصار والتأثير على الشارع القطري والثانية هي الغزو.

#المسافه_صفر

وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع

خالد بن محمد العطية

الامارات هي من تفردت بوسم قطر تدعم الارهاب في 2013 ودول الحصار كانت تنوي غزو #قطر

قبل الحصار وكان هناك تنسيق

وهذا ليس بغريب الكل اصبح

يعلم وهناك ادلة دامغة

على تورطهم pic.twitter.com/zOoeykJ93U — ابن قطر (@ebnqataralmulla) September 27, 2020

وأوضح العطية، ان كل المعلومات الاستخباراتية تثبت بأنه كان هناك تخطيط للغزو، والنية المبيتة لدول الحصار هي الغزو وليس الحصار ومعرفة نتائج الحصار وهي أمور واضحة بالنسبة لنا، وكل المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة لدينا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك تخطيط للغزو”.

وتابع خالد العطية: “إذا لم نكشف الأدلة الاستخباراتية لاعتبارات لدينا، فهناك أدلة وثقها رؤساء دول، وثقها سمو أمير الكويت في لقائه مع الرئيس الأمريكي، ووثقها الرئيس الأمريكي في لقائه مع رئيس رومانيا، ووثقها وزير خارجية سابق لألمانيا وكلهم أكدوا أنه كانت هناك نية للغزو العسكري لدولة قطر”.

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