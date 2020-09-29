أمير الكويت
أمير الكويت
تقارير

رحل أمير الانسانية.. الديوان الأميري يحسم الجدل ويعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

كتب وطن
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أعلن الديوان الأميري في منذ قليل وفاة الجابر الصباح ، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عاما.

 

الديوان الأميري قال في بيان له نشرته وكالة الأنباء الرسمية “كونا” قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

 

 

ويشار إلى أن التلفزيون الكويتي كان قد قطع برامجه المعتادة اليوم الثلاثاء ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

 

وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

 

 

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.

 

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو/ تموز الماضي.

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