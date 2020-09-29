رحل أمير الانسانية.. الديوان الأميري يحسم الجدل ويعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

أعلن الديوان الأميري في الكويت منذ قليل وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عاما.

الديوان الأميري قال في بيان له نشرته وكالة الأنباء الرسمية “كونا” قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه pic.twitter.com/NxeybFCx37 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 29, 2020

ويشار إلى أن التلفزيون الكويتي كان قد قطع برامجه المعتادة اليوم الثلاثاء ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.

pic.twitter.com/yYuZWPBOP5 — Maysaa Al Amoudi ميساء العمودي (@maysaaX) September 29, 2020

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو/ تموز الماضي.

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