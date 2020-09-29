“شاهد” أذربيجان ضربت فأوجعت وأعلنت تدمير “الفوج المؤلل الثالث” للجيش الأرميني تدميراً كاملاً

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن قواتها تمكنت، اليوم الثلاثاء، من تدمير كامل لفوج مؤلل تابع للقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ، وذلك وفق ما أعلن العقيد فاجيف دارجخلي، رئيس الدائرة الصحفية في الوزارة.

وقال دارجخلي، إنه نتيجة قصف الجيش الأذربيجاني، تم تدمير الفوج المؤلل الثالث “مارتوني” المنتشر في منطقة (خوجافيند)، مما أدى إلى تكبد القوات الأرمينية خسائر فادحة وتدمير المعدات وتدمير الفوج بالكامل، وإجلاء القتلى والجرحى”.

وبتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

مشاهد عرضتها قبل قليل وزارة الدفاع الأذربيجانية لمدفعيتها تقصف مواقع أرمينية Gepostet von ‎مؤمن مقداد‎ am Montag, 28. September 2020

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.

مشاهد جديدة للعمليات العسكرية الأذربيجانية ضد أرمينيا Gepostet von ‎مؤمن مقداد‎ am Montag, 28. September 2020

وفي السياق، نفت وزارة الدفاع الأرمينية تقارير وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تدمير “الفوج المؤلل الثالث”، الذي يُزعم أنه كان متمركزًا في قره باغ.

وعلق ممثل وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، على التصريحات التي أطلقها الجانب الأذربيجاني، بالقول: “تدمير أحد أفواجنا، كذبة أيضا”، وفق زعمه.

وقال هوفهانيسيان في إحاطة صحفية: “الرسالة نفسها تتحدث عن المستوى المنخفض للمعرفة العسكرية للعدو، الذي أعلن أن الوحدة العسكرية دمرت بالكامل، لا يوجد شيء مثل هذا، وهذا لا يحدث كثيرًا”.

وتتصاعد الأحداث العسكرية بين البلدين بعد أن قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

الجدير ذكره، أن البرلمان الأذربيجاني وافق، الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، على إعلان “حالة الحرب” في بعض المدن والمناطق، فيما قال مراسل الأناضول إن البرلمان وافق على قرار الرئيس إلهام علييف، بسبب الاشتباكات في خطوط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا.

بموجب القرار الذي وافق عليه البرلمان خلال اجتماع طارئ، ستقيد السلطات بشكل جزئي ومؤقت الحقوق والحريات الدستورية وحقوق الملكية للمواطنين والأجانب في البلاد. ومن المنتظر إعلان حظر التجول في بعض المناطق خلال ساعات معينة في إطار “حالة الحرب”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجية، عن سيطرتها على ست قرى خاضعة لسيطرة الأرمن. خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين، قرب إقليم قرة باغ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرى واقعة في منطقتي فضولي وجبرائيل، وتمكن الجيش الأذري، من استعادة السيطرة عليها من القوات الأرمنية.

وكانت الاشتباكات العسكرية تجددت بين البلدين. وقت مبكر من صباح الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

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