“شاهد” الظهور الأخير لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل وفاته وكأنه كان يشعر بقرب النهاية

أعاد ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق ما يعتقدون أنه آخر ظهور للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، قبل مرضه الأخير الشديد ووفاته التي هزت العالم اليوم.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشيخ صباح الأحمد، وهو يداعب من بعيد على ما يبدو أحد أحفاده.

#صباح_الاحمد_الصباح اللهم نستودعك أميرنا ووالدنا

بعينك التي لاتنام وارجعه الينا

سالماً معافى ياأرحم الراحمين pic.twitter.com/8j0YuBXQ1M — المحامي صلاح السمحان (@salahalsamhan) August 12, 2020

وبدا على الأمير التعب الشديد حيث كان لا يستطيع حتى الحركة ويحرك يده فقط مع ابتسامة وهو يستند لأريكة.

ولفت ناشطون إلى أن أمير الكويت ظهر في المقطع الذي التقط قبل شهر وهو حريص على مصافحة حفيده ومداعبته وكأنه كان يشعر بقرب النهاية.

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عاماً، بعد معاناة مع المرض في الفترة الماضية.

ونعى الديوان الأميري وأبناء الأسرة الحاكمة للكويت الشيخ صباح، بعد نحو 14 عاماً من حكمه للبلاد، فيما لم يتم الإعلان بعد عن مواعيد التشييع والدفن.

وجاء في بيان للديوان الأميري الذي قرأه على شاشة التلفزيون الرسمي وزير شوؤن الديوان: ”ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه“.

وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قد سافر إلى الولايات المتحدة أواخر يوليو الماضي؛ لتلقي العلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

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