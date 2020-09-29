سيوف وسكاكين وتحطيم سيارات.. “شاهد” ماذا فعلت عصابة كويتية في “عز النهار” بالجهراء ودفعت الشرطة للتحرك

تسبب شجار بالسيوف والسكاكين حالة من الذعر بالقرب من “لولو هايبر” الجهراء في الكويت ، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق الاعتداء.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، سيارة تم صدمها عمداً، وتحيط بها سيارات أخرى، نزل منها مجموعة شباب هاجموا صاحب السيارة المصدومة بالسيوف والسكاكين في مشهد يُشبه حرب العصابات في شوارع المكسيك.

هوشة بالسيوف والسكاكين وتصادم بالسيارات وحالة من الذعر بالقرب من لولو هايبر الجهراء في #الكويت ! pic.twitter.com/AEbTZXXmSi — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 28, 2020

وعلى إثر انتشار المقطع، أعلنت وزارة الداخلية بالكويت أنه جارٍ القاء القبض على الأشخاص المعتدين على المواطن.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية، أن مواطنا تقدم لمخفر شرطة تيماء ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء بالضرب والسلب بالقوة من قبل مجموعة من الاشخاص.

تسجيل قضية رقم 102/2020 جنايات تيماء

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الإعلام الأمني : جاري القاء القبض على الاشخاص الذين اعتدوا على مواطن في صناعية الجهراء pic.twitter.com/m7YU8PjBnx — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 28, 2020

وبسؤاله عن الواقعة أفاد بأنه أثناء سيره بمركبته على طريق الصبية باتجاه الجهراء كانت هناك 3 مركبات تقوم بعرقلة سيره في الطريق حتى وصوله إلى مدخل صناعية الجهراء، واذا بمركبة أخرى متوقفة أمام مدخل صناعية الجهراء، قام صاحبها برمي حجر على مقدمة المركبة مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي وتوقفه، فقاموا بالاعتداء بالضرب عليه محدثين به عدة اصابات، كما قاموا بسرقة مفتاح المركبة ومحفظته الشخصية التي يوجد بها أوراقه الثبوتية.

تم تسجيل القضية في جنايات تيماء، وجاري ضبط الجناة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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