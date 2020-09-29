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صورة من الفيديو
حياتنا

سيوف وسكاكين وتحطيم سيارات.. “شاهد” ماذا فعلت عصابة كويتية في “عز النهار” بالجهراء ودفعت الشرطة للتحرك

كتب Author 2
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تسبب شجار بالسيوف والسكاكين حالة من الذعر بالقرب من “ في ، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق الاعتداء.

 

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، سيارة تم صدمها عمداً، وتحيط بها سيارات أخرى، نزل منها مجموعة شباب هاجموا صاحب السيارة المصدومة بالسيوف والسكاكين في مشهد يُشبه حرب العصابات في شوارع المكسيك.

 

وعلى إثر انتشار المقطع، أعلنت بالكويت أنه جارٍ القاء القبض على الأشخاص المعتدين على المواطن.

 

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية، أن مواطنا تقدم لمخفر شرطة تيماء ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء بالضرب والسلب بالقوة من قبل مجموعة من الاشخاص.

 

وبسؤاله عن الواقعة أفاد بأنه أثناء سيره بمركبته على طريق الصبية باتجاه الجهراء كانت هناك 3 مركبات تقوم بعرقلة سيره في الطريق حتى وصوله إلى مدخل صناعية الجهراء، واذا بمركبة أخرى متوقفة أمام مدخل صناعية الجهراء، قام صاحبها برمي حجر على مقدمة المركبة مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي وتوقفه، فقاموا بالاعتداء بالضرب عليه محدثين به عدة اصابات، كما قاموا بسرقة مفتاح المركبة ومحفظته الشخصية التي يوجد بها أوراقه الثبوتية.

 

تم تسجيل القضية في جنايات تيماء، وجاري ضبط الجناة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

 

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