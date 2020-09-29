اخر ما كتبه كان عن التطبيع.. “شاهد” من هو العلامة عبدالرحمن عبدالخالق الذي افجعت وفاته الكويتيين

نعى رئيس مجلس الأمة الَكويتية مرزوق الغانم، وفاة الشيخ والعالم عبدالرحمن عبدالخالق، أحد رموز التيار السلفي في الكويت، وذلك بعد وفاته في المستشفى إثر أزمة قلبية.

وكتب الغانم تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن” قال فيها: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الشيخ الجليل عبدالرحمن عبدالخالق، ونسأل الله جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس، وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر الصبر والسلوان”.

ببالغ الحزن والأسى ، تلقينا خبر وفاة الشيخ الجليل عبدالرحمن عبدالخالق، ونسأل الله جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس وان يلهم ذويه ومحبيه الكثر الصبر والسلوان. — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 29, 2020

وأعلن حساب عبدالخالق عبر “تويتر” الخبر في تغريدة جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله شيخنا العلامة عبدالرحمن عبدالخالق رحمه الله رحمة واسعة موعد الدفن اليوم الثلاثاء ٢٩ – ٩ -٢٠٢٠ بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات.”

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله شيخنا العلامة عبدالرحمن عبدالخالق رحمه الله رحمة واسعة

موعد الدفن اليوم الثلاثاء

٢٩ – ٩ -٢٠٢٠ بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات. — عبدالرحمن عبدالخالق (@alsalafiey) September 29, 2020

وكان آخر منشور لعبدالخالق ، كتاب يحذر من التطبيع (السلام مع اليهود)، ومخاطره على الإسلام.

السلام مع اليهود خطة لانتزاع الإسلام من جذوره

بقلم: عبد الرحمن بن عبد الخالق

السبت 9 صفر 1442 هـ

الموافق 26 سبتمبر 2020 مhttps://t.co/3IofJmub7O pic.twitter.com/yGsDc8ty1p — عبدالرحمن عبدالخالق (@alsalafiey) September 26, 2020

وولد عبدالخالق في محافظة المنوفية في مصر، عام 1939، وحصل على شهادته الجامعية من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، في المدينة المنورة.

وعمل في مدارس الكويت منذ العام 1965 وحتى 1990، كما أنه شارك في البحث العلمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت.

وفي عام 2011، صدر مرسوم أميري من الشيخ صباح الأحمد الصباح، بمنحه الجنسية الكويتية.

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