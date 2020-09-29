عبدالرحمن عبدالخالق
عبدالرحمن عبدالخالق
الهدهد

اخر ما كتبه كان عن التطبيع.. “شاهد” من هو العلامة عبدالرحمن عبدالخالق الذي افجعت وفاته الكويتيين

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نعى رئيس مجلس الأمة الَكويتية ، وفاة الشيخ والعالم ، أحد رموز التيار السلفي في ، وذلك بعد وفاته في المستشفى إثر أزمة قلبية.

 

وكتب الغانم تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن” قال فيها: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الشيخ الجليل عبدالرحمن عبدالخالق، ونسأل الله جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس، وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر الصبر والسلوان”.

 

 

 

وأعلن حساب عبدالخالق عبر “تويتر” الخبر في تغريدة جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله شيخنا العلامة عبدالرحمن عبدالخالق رحمه الله رحمة واسعة موعد الدفن اليوم الثلاثاء ٢٩ – ٩ -٢٠٢٠ بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات.”

 

 

وكان آخر منشور لعبدالخالق ، كتاب يحذر من (السلام مع اليهود)، ومخاطره على الإسلام.

 

 

وولد عبدالخالق في محافظة في ، عام 1939، وحصل على شهادته الجامعية من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، في المدينة المنورة.

 

وعمل في مدارس الكويت منذ العام 1965 وحتى 1990، كما أنه شارك في البحث العلمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت.

 

وفي عام 2011، صدر مرسوم أميري من الشيخ صباح الأحمد الصباح، بمنحه الجنسية الكويتية.

 

 

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