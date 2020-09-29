“عنتيل التجمع” يثير ضجة في مصر.. مُدرب جيم أقام علاقة غير شرعية بين زوجة مشهور وابنته وهذا ما فعله بالمُتدربات!

نشرت مبادرة “أنتي الأهم” في مصر، الداعمة لضحايا التحرش الجنسي، وتساعدهن في فتح خط نجدة للإبلاغ عن كل حالات العنف، تفاصيل رسالة استغاثة وردتهم من ضحية استغلال جنسي على يد ما وصفته بـ”عنتيل التجمع”.

وكتبت الفتاة في رسالتها التي نشرت وسائل محلية نصها: “لا أعرف كيف أصف ما حدث معي.. بدأت القصة منذ عدة أشهر تعرفت عليه في في جيم شهير، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده، وتقاربنا سريعًا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر، وجدته حنونا وكريمًا، وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها”.

وتابعت الضحية في رسالتها: “سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية، أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي لكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق، لأكتشف بعد ما بحثت فيه تليفونه لأجد أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة”.

واستطردت الضحية: “قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت، وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف، ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له، بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة”.

وأضافت: “ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته ضربني وابتزني ولكني قررت أن أخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي قام بخداعهن واستغلالهن وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثتها معه، وأطلب من مبادرة “أنتي الأهم” أن تقدم لي الدعم وأن تقف بجانبي في قضيتي”.

وأعلن مصدر أمني لاحقاً أن أجهزة الأمن توصلت إلى هوية الشاب المتهم بالاعتداء جنسيا على الفتاة المُستغيثة، حيث يعمل مدرب جيم بمنطقة التجمع الثالث.

وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” المصرية، أنه من المرجح أن يجري استدعاء الشاب للاستماع إلى أقواله، لافتا إلى أنه جار البحث عن الفتاة للاستماع إلى شكواها.

وكشف المصدر عن أن الفتاة لم تحرر محضرا حتى الآن، لافتا إلى أن وحدة الرصد بوزارة الداخلية تفحص البلاغ، وأن الواقعة يجري فحصها منذ 6 أيام للتوصل إلى طرفيها ومناقشتهما فيما هو منسوب إليهما، وذلك بعد حصول رجال المباحث على مقطع فيديو عبارة عن “شات” متداول بين الشاكية والمشكو في حقه، ويحتوي على صور فاضحة.

وقال المصدر، إن فريقا من المباحث تفحص ما أوردته عدد من الفتيات حول تعرضهن لتعد جنسي من المتهم المعروف باسم “عنتيل التجمع”، بعد استدراجهن، بحسب ما أوردته مبادرة “انتي الأهم”.

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