“لا تصلح إلا لدور المُغتصبة”.. “شاهد” نجم سعودي يمسح الأرض بكرامة الشاذ بدر خلف ويدعو الفتيات لتعلم هذا الأمر منه!

هاجم نجم السوشيال ميديا السعودي ممدوح الشمري، الملقب بـ”ممدوح المنسدح”، الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف، ونصحه بلعب دور المُغتصبة بدلاً من غناء فن “الشيلات”.

وقال ممدوح بفيديو نشره عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “نكمل على موضوع العوبة الملعونة هاذا بدر خلف، تدرون لابس هذا اللبس النسائي والجلابية وين رايح فيهم؟ تتوقعوا وين؟”.

وتابع الشمري قائلاً: “تخيلوا رايح يمثل شيلة تصوير فيديو كليب، مع أنه يغني الشيلة”.

وبدأ الشمري بمُهاجمة بدر قائلاً: “وينك إنت ووين الشيلات، إنت تمثل دور مُغتصبة، أسيرة للفايكينج، دوقة اسكتلندية شينة مزوجينها الأمير ويلز”.

واستمر في هجومه اللاذع قائلاً: “هذا اللي يصلحلك على عرض كتوفك، مافي أي كياتة في وجهك، حتى خشمك يبيله تكميم، ماتصير بنت ماتصير مهما حاولت”.

ثم وجه الشمري رسالة إلى الفتيات، يسخر بها من عدم قدرة بدر خلف على استعراض جسده كأنثى: “أتمنى من البنات يتعلمون من بدر خلف شيء واحد، مو الميك أب والنظافة والعناية بالشعر، لا لا، أتمنى يتعلمون من بدر خلف الستر، بدر خلف هو الوحيد اللي ماطلع عورته من الفاشينستات”.

هذا وقد عاد بدر خلف إلى إثارة الجدل من جديد بعد إعلان حمله مؤخراً، فظهر بفيديو وقد تخلى عن آخر مظاهر الذكورة لديه، فحلق شواربه، وارتدى قفطاناً مغربياً، وأسدل شعره، وبدأ باستعراض الفستان، معلقاً: “وش رايكم بالفستان؟”.

شرايكم باللوك والفستان 😌✌️ pic.twitter.com/laVZ18cEP8 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 27, 2020

وارتدى بدر قفطاناً آخر، وعلق بدر على الصورة قائلاً: “ثاني لوك بالقفطان المغربي شرايكم؟

ثاني لوك بالقفطان المغربي شرايكم؟ pic.twitter.com/1aRk6PqOfi — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 27, 2020

وتعدى بدر خلف كل خطوط الحياء وتسبب في هجوم عنيف عليه لتصرفه الوقح، حين نشرت تغريدة عبر حسابه بتويتر وأرفقها بصورة اختبار حمل، وعلق عليها وكأنه يعلن عن حمله في تصرف غريب قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك”.

صباح الخير ☀️

مافي مبروك ؟ pic.twitter.com/CWNdddg2OY — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 17, 2020

ويعدّ الإماراتي بدر خلف من الشخصيات المثيرة للجدل؛ ويطلق على نفسه لقب “كيكة” وينشر باستمرار فيديوهات نصائح عن المكياج والجمال والرقص والأمور التي تخص النساء.

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