الشيخ علي جراح صباح الصباح
الشيخ علي جراح صباح الصباح
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وزير شؤون الديوان أمسك دموعه.. “شاهد” لحظة إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

كتب وطن
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تفاعل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع مقطع فيديو وثق لحظة إعلان وزير شؤون الديوان الأميري، وفاة أمير الجابر الصباح على التلفزيون الرسمي.

 

وظهر وزير شؤون الديوان الأميري، ، عبر التلفزيون الرسمي وهو يتلو بيان الوفاة وقد أمسك دموعه وبدا عليه التأثر الشديد: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

 

 

وتابع داعيا للأمير بالرحمة والمغفرة:”داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون”

 

وتفاعلت مواقع التواصل بشكل كبير مع وفاة وخلال دقائق قليلة من إعلان الوفاة تصر وسم حمل عنوان “#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ودونت عبره آلاف تغريدات النعي والموساة.

 

وتوفي الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت عن عمر ناهز الـ91 عاما بعد صراع مع المرض.

 

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