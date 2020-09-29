“شاهد” وصية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشعل مواقع التواصل بعد وفاته

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لقى تفاعلا واسعا وانتشر تحت عنوان “وصية أمير الكويت”. وذلك تزامنا مع وفاة الشيخ صباح الأحمد التي أعلنها الديوان الأميري مساء اليوم، الثلاثاء.

وجاء مقطع الوصية الذي انتشر على نطاق واسع بين النشطاء على هيئة مقطع صوتي مؤثر لأمير الكويت الراحل، يوجه فيه النصح لشعبه ومحبيه.

إن القلب ليحزن وأن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون 💔 رحماك يا ربي في الفقد الكبير فقيدنا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/TO4jxCMX5b — أبو سيف (@0MN_4) September 29, 2020

وقال الأمير الراحل في كلمته القديمة والتي أعيد تداولها تزامنا مع إعلان وفاته:”تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا ونحمد الله بما أسبغ علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرخاء والعيش الكريم”

وتابع:”ندعوه جل جلاله أن يحفظ الكويت بعهدها دار أمن وأمان وأن يحميها وأهلها من كل مكروه وسوء”

وتوفي مساء اليوم، الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/ حزيران 2006. متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية.

وكان آخر إنجازات الشيخ الصباح السياسية هو مساعيه الجادة لإنهاء الشقاق والأزمة الخليجية. لكنه رحل قبل اكتمال المصالحة التي عرقلتها الإمارات أكثر من مرة.

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