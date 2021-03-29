الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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الإفراج عن الأردني معتصم فريحات بعد اعتقاله في مصر.. ما قصة الحساب الشهير الذي يديره بتويتر؟

كتب وطن
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أفرجت السلطات المصرية، الاثنين، عن المواطن الأردني معتصم فريحات، والذي يمتلك حساب “مواطن أردني” على تويتر.

وبعد اعتقال تعرض له فريحات أكثر من أسبوعين، بينت مصادر بأن السفارة الأردنية لعبة دوراً هاماً في الإفراج عن فريحات.

وتعمل السفارة الأردنية على تأمين عودة فريحات إلى بلاده في هذه الأثناء.

وكان جهاز أمن الدولة المصري قد قام باعتقال الأردني المقيم في مصر، معتصم فريحات، مالك صفحة “مواطن أردني” على تويتر.

وغرد فريحات عبر حسابه الشخصي بتويتر، تغريدة قال فيها بأنه تم الإفراج عنه، وأنه في طريقه إلى السفارة الأردنية بالقاهرة.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع موضوع اعتقال فريحات قبل أسبوعين، والإفراج عنه اليوم.

وغرد المغردون بردود أفعال عديدة معظمها مباركة وتهنئة لفريحات في الإفراج عنه.

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وكان قبل أيام ناشطون أردنيون طالبوا السلطات المصرية بالإفراج عن معتصم فريحات وعدم تسليمه للسلطات الأردنية وحمايته.

وكان وسم #الحرية_لمعتصم_فريحات تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الأردن قبل أيام، وغرد العديد من النشطاء عبره تضامنا مع فريحات.

حملة اعتقالات في الأردن

هذا ويشهد الأردن مؤخرا حملة اعتقالات واسعة بالجملة ضد المتظاهرين المستمرين في حراك الشارع منذ أسبوعين، احتجاجا على. سياسات النظام بعدما أشعلت حادثة مستشفى السلط الفتيل.

أزمة مستشفى السلط والمطالبة برحيل الملك عبد الله

وكان الصحفي والكاتب الأردني باسل رفايعة، قد شن قبل عدة أيام هجوماً عنيفاً على السلطات الأردنية، بالتزامن مع حالة الغضب. ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، والتي طالبت برحيله عقب كارثة مستشفى السلط وما سبقها من أزمات.

وقبل أيام أقدم متظاهرون في الأردن، على تحدي فرض حظر التجول المفروض بسبب وباء كورونا، وخرجوا بمظاهرات تطالب. برحيل الحكومة على إثر حادثة مستشفى السلط.

وقال باسل رفايعة في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وقتها:”أيام قاسية على البلاد. يموت 3 أردنيين، كل ساعة. ويُعتقل كثيرون يوميا، لأنهم صرخوا ضد القمع والجوع.”

وتابع باسل رفايعة مهاجما النظام الحاكم:” ويشتد تحالف القسوة، بين سلطة، انتهكت كل عقودها مع الناس، وجائحة، اكتظ فيها الموتى. في المقابر, كما ازدحموا أحياءً في انتخابات نشرت الوباء وضاعفت الجنائز، وبات الهواء شحيحا مثل الأمل.”

هذا وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن” خلال الأيام الماضية، خروج المئات من الأردنيين في مظاهرات ليلية للمطالبة برحيل. الحكومة الأردنية. والتي فشلت مع بداياتها وشهدت الكثير من الاستقالات خلال الأسابيع الماضية.

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