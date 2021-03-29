فيديو صادم .. شاهد ماذا فعل بحريني بسيدة في الشارع العام وأثار غضباً واسعاً!

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما اظهر قيام رجل بحريني بالإعتداء بالضرب على امرأة في أحد الأحياء السكنية .

ويظهر المقطع محاولات فضّ الإعتداء من قبل أشخاص تواجدوا في الطريق العام، لكن لم تعرف أسباب الاعتداء على السيدة، وما إذا كان بينهما صلة قرابة أم لا.

بحريني يعتدي بالضرب على امرأة في حي سكني!! pic.twitter.com/n0hfgh6jif — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 29, 2021

وبينما عبّر مغردون عن استيائهم وغضبهم من واقعة الإعتداء على السيدة، أشار بعضهم الى أنه تم القبض على المتهم بالإعتداء، في معلوماتٍ لم يتسن لوطن التأكد من صحتها .

وفي أواخر فبراير الماضي، شهدت العاصمة البحرينية جريمة مروّعة. بعد قيام رجل بحريني بإلقاء مادة حارقة على طليقته في أعقاب تهديدها بالقتل. ثمّ خنقها محاولا اغتصابها بعد ان استدرجها الى شقته.

وذكرت صحيفة “الايام” البحرينية ان تلك المرأة وهي ام لابنتين أصيبت بحروق عميقة في مناطق مختلفة من جسدها نتيجة الإعتداء من قبل طليقها .

الضحية تروي ما جرى

وأكّدت الضحية «ب.ي» البالغة من العمل 38 عاما» أنّ طليقها «42 عاما» استدرجها قبل أيام الى شقته الواقعة بمنزل والده. حيث كانت في زياره لأم طليقها بدعوى تعليمها على تشغيل الغاز والطبخ.

وقالت إنه استدرجها للمطبخ وقام باغلاق الأبواب امامها. لتتفاجأ بمحاولته اغتصابها بشكل مفاجئ الأمر الذي قاومته.

وذكرت انها وجدت مادة تشبه الأسيد في احدى العبوات الزجاجية. ولم تكن تتصور أنّها مادة حارقة جهّزها طليقها ليحرقها به.

واوضحت أنّ طليقها طلب منها القيام ببعض الأفعال الخاصة ورفضتها، قبيل ان يتهمها بالخروج مع شخص آخر وهو الامر الذي رفضته مجددا.

وبعد اكثر من ساعة من المحاولات والنقاش بتهديدها بالقتل وتذويب جسدها وتشويهه، بدأت الضحية بالصراخ ليقوم بخنقها ورميها بمادة الأسيد. التي أحرقت أجزاء متفرقة من جسدها وشوهت وجهها ورقبتها واجزاء خلفية من جسمها وجرحها بمادة جارحة.

لطف الله نجاها من الموت

وأضافت الضحية: “لولالطف الله ودخول امه وشقيقه لنا بالمطبخ بعد سماعهم استنجادي وصراخي لكنت في عداد الموتى ولما تركني الا جثة هامدة”.

واكدت الضحية ان طليقها خرج مؤخرا من السجن بعد أن حكم بأحكام قضائية في قضايا تعاطي واتجار بمخدرات حكم على أثرها بسنوات طويلة، قضى منها 10 سنوات.