“سفينة الحيوانات المنوية”.. زلة لسان مذيع مصري على الهواء وما قاله أثار ضجة

وقع مذيع في إحدى القنوات المصرية في زلة لسان وضعته في موقف محرج، خلال حديثه عن خبر تعويم السفينة “إيفرجيفن” العالقة في قناة السويس المصرية منذ أيام.

مذيع اكسترا نيوز

وقال مذيع قناة “إكسترا نيوز” خلال إذاعته الخبر في مقطع مقتطف متداول له: “أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. البدء بتعويم سفينة الحيوانات المنوية الجانحة بنجاح”.

في الإعلام المصري .. سفينة الحاويات بقت سفينة الحيوانات المنوية 🙄

ياختاااااااي 😱😱😱

اعلام +18 🤩 pic.twitter.com/aYp38oVkHb — الخال اﻹسكندراني (@yfetiha) March 29, 2021

وتسببت زلة لسان المذيع المصري في موجة من الجدل بين المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والذين منهم من قال إن كلام المذيع مقصود إلى حد ما وليس مجرد سقطة لسان.

وعلق أحد المغردين بقوله: ” فهمتم دلوقتي ليه الإعلامي الاستاذ أحمد موسي قال سفينة سيئة السمعة”.

فهمتم دلوقتي ليه الإعلامي الاستاذ أحمد موسي قال سفينة سيئة السمعة ؟ — Youssef (@Aboomar141414) March 29, 2021

فيما راح عدد من المغردين للسخرية من الموضوع واتخاذ حديث المذيع مادة للتندر والفكاهة.

وعلقت إحدى المغردات على المقطع قائلة: ” أنا سمعتها الحيوانات البنوية يعني ايه بقى الحيوانات البنوية؟!”.

أنا سمعتها الحيوانات البنوية

يعني ايه بقى الحيوانات البنوية؟! — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) March 29, 2021

هذا وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة، بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة. في القناة منذ أيام والتي تسببت بعرقلة حركة النقل على مستوى العالم.

السيسي يبارك تحريك سفينة قناة السويس

وجاء استئناف العمل بالقناة المصرية بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال منشورات على حساباته. الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.

اخيراً تم تحريك السفينة "Ever Given" العالقة فى قناة السويس pic.twitter.com/e3kEfGcSmd — mohamed E'esa (@MO3esa) March 29, 2021

وكانت مصر أعلنت تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتوجهها إلى منطقة البحيرات لفحصها في عملية. قد تستمر 48 ساعة.

وبحسب بيان صادر عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إنه تم البدء بتعويم السفينة بنجاح بعد استجابة. السفينة لمناورات الشد والقطر.

تم تعويم السفينة العالقة في #قناة_السويس وذلك إثر التمكن من تحريك الجزء الخلفي لها

أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه ضمن إطار أعمال التعويم تم تحريك القسم الخلفي من السفينةTheEverGiven التي كانت عالقة في القناة، وأنها عادت لمسارها بنسبة 80%https://t.co/q8ukE7rpHd pic.twitter.com/1OucBnzxKP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 29, 2021

ومنذ فجر ساعات الاثنين، شاركت عشرة قاطرات على شد السفينة الضخمة العالقة وسط القناة، كان منها قاطرة هولندية. بقوة شد بلغت 285 طناً

سفينة الحاويات أغلقت أهم شريان تجاري

وفجر الثلاثاء الماضي، تعرضت سفينة الحاويات طقساً سيئاً خلال مرورها تجاه الشمال عبر قناة السويس، قادمة من الصين إلى مدينة. روتردام الهولندية، الأمر الذي أدى لجنوحها وسد القناة.

السفينة التي لقيت شهرة واسعة حول العالم، مملوكة لشركة شوي كيسن اليابانية، وهي مسجلة في بينما.

وتستأجر السفينة شركة إيفرجرين التايوانية،ويبلغ طولها 400 متراً، وحمولتها أكثر من 220 ألف طنا.

وتؤمن قناة السويس عبور نحو 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وفق خبراء.

ومرت القناة التي افتتحت عام 1869 بمراحل عدة من التوسع والتحديث بهدف مواكبة التطورات التي تلحق بالتجارة البحرية.

وأدى إنشاؤها إلى تقليص المسافات بشكل كبير بين آسيا وأوروبا.

وعلى سبيل المثال، تقلصت المسافة بين سنغافورة وروتردام بـ6000 آلاف كيلومتر.

وأغلقت القناة في الماضي خصوصاً خلال أزمة السويس في العام 1956، حين أغرقت عشرات السفن والقطعات البحرية في المجرى.

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