” شاهد” منتخب مصر يقنع عشاقه وجماهيره بفوز عريض على جزر القمر

نجح منتخب مصر “الفراعنة” من تحقيق الفوز الكبير على منافسه جزر القمر. برباعية نظيفة بدون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دولة الكاميرون 2022.

هدف التقدم للنني

كما وافتتح المنتخب المصري هدف التقدم في المباراة عن طريق لاعب الوسط محمد النني 28 عاماً. المحترف في نادي الأرسنال الإنجليزي. في الدقيقة ال 15.

بتسديدة قوية في شباك مرمى جزر القمر. كما أضاف المهاجم محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة ال 18.

هدفي صلاح

كما وشهد اللقاء تألق النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح مع نادي ليفربول “الريدز”. بتسجيله هدفي اللقاء في غضون أربع دقائق في الدقيقة ال 21 وال 25. والتي جمع كلا المنافسين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

وتجاوز المصري صلاح اللاعب حسن الشاذلي برصيد 45 هدف. ليحتل المركز الثاني في ترتيب أكبر الهدافين على صعيد مشاركته الدولية مع المنتخب المصري. كما خلف المتربع الكابتن حسام حسن برصيد 69 هدفاً. مع منتخب الفراعنة.

تاريــــــــــــــخي 👑 فخر العرب محمد صلاح يتجاوز حسن الشاذلي ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري برصيد 43 هدف 🔝 pic.twitter.com/IKqlS9Tu39 — Yallakora (@Yallakoranow) March 29, 2021

مباراة رد الاعتبار

كما وشهد نجوم المنتخب المصري الانتقاد اللاذع بسبب الأداء الباهت الذي قدمه في مباراته مع نظيره المنتخب الكيني، في الجولة الخامسة من منافسات تصفيات كاس أمم أفريقيا 2022. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل من المنتخبين.

الأداء الباهت

وقال الإعلامي المصري الرياضي الشهير مدحت شلبي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية في هجوم واضح لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، قائلاً: “إذا لعب بنفس الطريقة التي لها فيها، أمام منتخب كينيا. فسيخرج من المنافسات مبكراً”.

كما وانتقد شلبي بشكل عام مستوى المنتخب المصري “الفراعنة” والظهور الباهت والضعيف الذي قدمه لاعبي المنتخب.

69 مباراة فقط = ثاني أكثر الهدافين في تاريخ منتخب #مصر 🏟

محمد صلاح يحرز هدفه الـ (45) مع الفراعنة ويتخطى حسن الشاذلي لا يسبقه سوى حسام حسن 🇪🇬👏 pic.twitter.com/EZtYZ6FJVC — AS Arabia (@as_arabia) March 29, 2021

وبشكل خاص الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” نجم فريق ليفربول “الريدز” محمد صلاح، كما وزميله محمود حسن الشهير بلقب “تريزيغيه” لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي.

غير موجود في الملعب

كما أردف الإعلامي شلبي، ” محمد صلاح غير موجود على أرضية الملعب، لديه مباراة يوم الثالث من شهر إبريل / نيسان القادم.

أمام فريق أرسنال الإنجليزي، ثم سيلعب في السادس من شهر إبريل أمام فريق ريال مدريد الإسباني “الملكي” في مباراة الذهاب من دوري منافسات دوري أبطال أوروبا “UEFA Champions League”.

هيثم فاروق 🎙

💬النني بيضرب أروع الامثلة في حب زمايله وحب البلد، هو عارف أد ايه لقطة الشارة هاتفرق نفسيًا مع محمد صلاح علشان كدة تركها له pic.twitter.com/7KOfuq3qPw — kora11.com (@kora11) March 29, 2021

في مباراة ستحمل القوة والإثارة بين الفريقين. معلقاً على ذلك: ” من وجه نظري هو يفكر في المباراتين وخاصة مباراة ريال مدريد”.

حريص على أقدامه

وكما استكمل الرياضي شلبي، ” هو حريص على أقدامه بشكل مبالغ فيه خوفاً من الإصابة، حيث أنه بالكاد كان يتحرك ويطلب الكرات، لا أريد أن يبرر له أحد ما فعل. متسائلاً هذا منتخب الوطن؟!”.

لم يكتفي بالتسجيل 🔥 🎥 أسيست محمد شريف لمحمد صلاح في هدف منتخب مصر الثالث ⚽️💪 pic.twitter.com/gNvIYVlmaI — Ahly Insider (@AhlyInsider) March 29, 2021

تشكيلة المنتخب المصري

كما ولعب المدير الفني للمنتخب المصري المدرب حسام البدري 61 عاماً. في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي. والبديل محمد بسام.

أما في خط دفاع المنتخب لعب كلاً من: محمد هاني. محمد النني. حمدي فتحي. أحمد أيمن منصور.

هدف محمد صلاح الثاني اليوم ☺️🤴🏼 pic.twitter.com/eXUhBIPSAo — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) March 29, 2021

بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: محمود حسن الشهير بلقب ” محمود تريزيجيه”. طارق حامد. ومصطفى فتحي. إمام عاشور. أحمد سيد زيزو. محمد مجدي قفشة. إسلام عيسى. عمرو السولية. عمر جابر.

كما في خط هجوم الفريق، كلاً من: النجم المصري محمد صلاح. أحمد ياسر ريان. مصطفى محمد. محمد شريف. أحمد أبو الفتوح.

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقاط. ويأتي في وصافة الترتيب منتخب جزر القمر في المجموعة المنافسة برصيد 9 نقاط مع منتخب الفراعنة المصري.

أما في ثالث الترتيب. جاء منتخب كينيا برصيد 4 نقاط والذي ودع منافسات كأس أمم أفريقيا. وفي ذيل الترتيب منتخب توجو برصيد نقطتين.

جزر القمر والمرة الأولى

كما وتأهل فريق منتخب دولة جزر القمر العربية. إلى منافسات بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2022م. في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها.

بعد نجاحها في خطف ترتيب المركز الثاني من الترتيب داخل المجموعة خلف المتصدر بفارق ثلاثة نقاط أمام منتخب “الفراعنة”.

وكالعادة الأسد يحرس عرين منتخب مصر ويصد هدف 100% pic.twitter.com/WSHhVF5CPJ — 💫Moshira Elmesiry💫 (@Moshira____74) March 29, 2021

الذي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط. والتي ستحدد متصدر المجموعة السابعة من تصفيات الأمم الأفريقية.

المنتخبات العربية الستة المتأهلة

حيث تأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون. والذي من المقرر أن تقام مطلع العام المقبل، بطل النسخة الماضية “الجزائر”، ومصر “الفراعنة”. المغرب “أسود الأطلس”.

وتونس “نسور قرطاج”. السودان ” صقور الجديان” بعد غياب طويل عن البطولة. كما وتأهل جزر القمر في أول مرة في تاريخه الكروي. كما من أجل المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

تدريب منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جزر القمر من أجل صدارة المجموعة 🌟⚽️ pic.twitter.com/1PP9KnfoNP — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 28, 2021

كما خطف المنتخب السوداني تأهلهم على حساب الجنوب الأفريقي في مباراة جمعت كلا المنافسين على ميدان ملعب الهلال السوداني. الذي استضاف المباراة.

في حضور المئات من الجماهير السودانية التي شاركت فرحة تأهل بلادهم للحضور في منافسات بطولة الكاميرون 2022.

المتأهلين إلى الكاميرون

كما وتأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021م. كلاً من: الكاميرون المستضيف لتلك المواجهة. غانا. السنغال. والجابون.

كما وتأهلت الجزائر. مصر. تونس. المغرب. السودان. جامبيا. مالي. زيمبابوي. غينيا الاستوائية. غينيا. كوت ديفوار. وجزر القمر. وبوركينا فاسو. نيجيريا. الكاميرون. زيمباوي. إلى منافسات دولة الكاميرون 2022م القادمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد