وجه النائب في مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، منتقدا فيها سياسته داخل مجلس الأمة.

وقال النائب الكويتي موجهاً حديثه للغانم خلال مقطع فيديو رصدته “وطن”:” مرزوق لا تفكر إنك عشان تصلي ستدخل الجنة. بأفعالك هذه، ما تفكر تصوم بأفعالك هذه تدش الجنة، لا تفكر تحج وبأفعالك هذه تدش الجنة.”

فيديو/ شعيب المويزري لمرزوق الغانم: لا تعتقد انك في أدائك الصلاة والصيام والحج ستدخل الجنة ! pic.twitter.com/CtaYVkLUE7 — خدمة برلماني (@barlamany_sms) March 29, 2021

كما تابع معنفا الغانم:” إذا لم تقرن أعمال الدين بما تقوم به بالدنيا، هذا أمر عند الله ولكن أفعالك سيئة مع الجميع وانتهكت كل مبادئ. الأخلاق ونصوص الدستور”.

شعيب المويزري يهاجم مرزوق الغانم

واستكمل النائب الكويتي هجومه ضد مرزوق الغانم: “كل ما يبيه مرزوق الغانم هو عقد الجلسة.”

وأضاف موجها حديثه لبقية النواب الذين لم يعلنوا مقاطعتهم جلسة قسم الحكومة:”وأنا أتمنى من الأخوة النواب الذين لم يعلنوا عن عدم. حضور الجلسة أن يفكرون أن مستقبل الكويت ومستقبل الشعب الكويتي وإنهاء هذه المراحل السيئة والأزمات المتلاحقة، والمتكررة، أتمنى أن يراجعون. نفسهم ويضعون الله سبحانه وتعالى بينهم وبين قلوبهم ويتراجعون ويساندون الشعب”.

واستدرك شعيب المويزري : “نتطلع للدفاع عن حقوق الشعب، والكل يعلم ما قاله الغانم في جلسة الافتتاح: سأمد يدي للتعاون مع النواب، وهذه مكروه منه. ويأتي اليوم في جدول الاعمال ليضع القضايا التي يريدها، وقال إن جلسة الثلاثاء فيها خير للبلاد والعباد.”

كما تابع المويزري:”وأنا أقسم بالله يا مرزوق إنك لا تقم بشي فيه خير للعباد والبلاد، والدليل أن سمعتنا تلوثت بسبب قوانينك. والأمم المتحدة ممثلة بحقوق الانسان اصدرت توصياتها، وكل ذلك بسبب قوانينك، وخاصة الجرائم الإلكترونية والمسيء. والمرئي والمسموع، وكلها وراءها مرزوق.”

“واليوم يأتي ليقول عندنا خير للبلد، هل ستلغي القوانين بعدما سجنت وهجرت الناس، وتريد ان تعدلها بعدما أصبنا بوصمة عار من. العهد الجديد للامم المتحدة؟”.

الشعب سيدخل حفرة لن يخرج منها

وتابع النائب الكويتي بخصوص جلسة الغد: “إذا تم عقد الجلسة وأقسم صباح الخالد فإن الحليفين مرزوق وصباح سيدخلان. البلد والشعب في حفرة وهاوية لن نخرج منها.”

كما أوضح:”وأقول في الأخير لنفرض يا صباح عقدت الجلسة سيأتيك استجواب هل ستحوله للتشريعية بمعية مرزوق وتنفد منه. سيأتيك ثانيا أين تذهب؟ هناك 32 نائبا اعلنوا عدم التعاون معك، فأنت مشروع ازمة، وواثق بأن مرزوق يريد تجاوز الجلسة ونصابها كي يستمر. وبعدها يأتي الدور عليك، وتقدم لك الاستجوابات ثم تستقيل وتطلب اعفاءك، عندها تدخلنا في ازمة وتذهب، ونحن في نهاية المطاف شعارنا كان. ولايزال وسيبقى لأحفادنا وللأبد، الله ثم الوطن ثم الامير”.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجه الدعوة للنواب الكويتيين لحضور جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد غدا الثلاثاء.

وعلى جدول أعمال الجلسة استجوابان لرئيس الوزراء الأول مقدم من خالد العتيبي وثامر السويط وبدر الداهوم، والثاني من محمد المطير. وحمدان العازمي، بالإضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية والإحالات.

تضامن أبناء العوازم مع بدر الداهوم

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقفة تضامن من “أبناء العوازم” تضامناً مع ابن قبيلتهم النائب الكويتي بدر الداهوم. والذي كانت المحكمة الدستورية الكويتية قد قضت بإبطال عضويته من مجلس الأمة.

كما قال أحد الأشخاص خلال المقطع المصور للوقفة ” بدر غالي وما ينباع برخيص، بدر غالي بدر غالي ما ينباع برخيص، بدر ما تبيعه ربعه. العوازم كلهم في ظهره، ما ينباع الداهوم، ما ينباع”.

هذه الكلمات الغالية والثقة التي أعتز فيها من أبناء الشعب الكويتي تسوى كنوز الدنيا كلها. بيض الله وجيهكم https://t.co/BdzCId8IOV — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) March 29, 2021

وشارك النائب الكويتي بدر الداهوم مقطع الفيديو الذي يوثق تضامن أبناء قبيلته وربعه، وعلق عليها قائلاً: “هذه الكلمات الغالية والثقة. التي أعتز فيها من أبناء الشعب الكويتي تسوى كنوز الدنيا كلها. بيض الله وجيهكم”.

هذه الكلمات الغالية والثقة التي أعتز فيها من أبناء الشعب الكويتي تسوى كنوز الدنيا كلها. بيض الله وجيهكم https://t.co/BdzCId8IOV — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) March 29, 2021

وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع مقطع الفيديو المتضامن مع النائب الكويتي بدر الداهوم.

كما قال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “حتى وان أقسمت الحكومة واسقط مرزوق عضويه الداهوم سيخرج بدر من المجلس محمولا. على أكتاف الشعب الكويتي متقلدا العزة والكرامة والمحبة من كل أطياف الشعب الكويتي “.

حتى وان اقسمت الحكومه واسقط مرزوق عضويه الداهوم سيخرج بدر من المجلس محمولا على أكتاف الشعب الكويتي متقلدا العزة والكرامه والمحبه من كل اطياف الشعب الكويتي هنيئاً لك يابو حمد

(بدر غالي بدر مايباع برخيص) — طارق المطيري (@al3ibany) March 29, 2021

أما مغرد آخر فعلق قائلاً: “غالي ع الكل بدر جمع الكويت باختلاف توجهاتهم ونسيجهم الاجتماعي على كلمه واحده وهي تأييده. والوقوف مع الحق مو بس العوازم تفتخر فيه كلنا نفتخر فيه ونتمنى وجود نجمه ساطع بالبرلمان”

غالي ع الكل بدر جمع الكويت باختلاف توجهاتهم ونسيجهم الاجتماعي على كلمه واحده وهي تأييده والوقوف مع الحق

موبس العوازم تفتخر فيه كلنا نفتخر فيه ونتمنى وجود نجمه ساطع بالبرلمان 🙏 — ffcalssic (@patonia9) March 29, 2021

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أبطلت في 14 مارس الجاري، عضوية النائب بمجلس الأمة الكويتي المعارض بدر الداهوم. وذلك على خلفية اتهامات له بمس الذات الأميرية.

كما ينفي الداهوم المعروف بانتقاده الصريح للحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، هذه التهمة.

وجاء القرار من المحكمة الكويتية عقب تقديم ثلاثة ناخبين في الدائرة الخامسة التي ينتمي لها الداهوم، طعون معترضين فيها على فوزه. بالمقعد الانتخابي. وذلك لإدانته في قضية تمس حقوق أمير البلاد عام 2014.

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