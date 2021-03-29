ما قصة السيدة الافريقية التي ستصل المغرب لمتابعة حملها بتوأم سباعي؟

تستضيف مستشفيات المغرب، سيدة إفريقية من جمهورية مالي، لاستكمال علاجها بعدما أثارت موجة تعاطف معها بسبب حملها غير المألوف.

سبعة توائم!

وذكرت وزارة الصحة في مالي، أن الشابة (25 عاماً)، الحامل بتوأم سباعي ستغادر البلاد في نهاية هذا الأسبوع. بعدما كانت تتلقى علاجها في مستشفى “بوان جي” الجامعي في العاصمة باماكو.

وبحسب وسائل إعلام محلية في مالي، فإن الأطباء قرروا نقل السيدة إلى المغرب لتأمين متابعة أفضل لحملها. حيث ستواصل علاجها هناك.

وسيرافق الشابة إلى المغرب في رحلتها الممولة من الحكومة المالية وبمساهمة شخصية من الرئيس الانتقالي. باه نداو، طبيبها واثنان من أفراد أسرتها.

ولادة الأطفال تحدي للعائلة

ويخشى الأطباء على صحة المرأة الحامل في شهرها السادس، وعلى فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، ما أثار موجة. تعاطف وتضامن معها قد تستمر بعد ولادة الأطفال.

وذكر بيان وزارة الصحة المالية أن حالة المرأة وأطفالها السبعة، تشكل تحدياً للسيدة وعائلتها، لكنها ستواجهه. بدعم من الماليين.

وتعتبر حالات الحمل بتوائم سباعية وبقائهم على قيد الحياة، من الحالات النادرة جداً والمعدودة في العالم.

حالات نادرة في العالم

ففي عام 1997، رزقت عائلة ماكوغي في ولاية أيوا الأميركية بسبعة توائم (أربعة صبيان وثلاث بنات)، وكان وزن كل. من الأطفال عند ولادتهم يتراوح بين 1,05 و 1,5 كيلوغرام.

وفي عام 1998، وضعت سيدة سعودية سبعة توائم قبل ثمانية أسابيع من موعد ولادتها المتوقع، وتراوحت. أوزانهم بين 900 و1150 غراماً.

وأنجبت شابة مصرية عام 2008، سبعة أطفال تراوحت أوزانهم بين كيلوغرامين وثلاثة كيلوغرامات.

وفي عام 2012، وضعت سيدة ليبية سبعة أطفال (5 إناث و2 ذكر) وكانوا جميعهم بحالة جيدة ومستقرة إلا أن. والدتهم شهدت تدهور بسيط في حالتها الصحية.

وأنجبت سيدة لبنانية عام 2018، 6 توائم، 3 إناث و3 ذكور، وضعتهم في مستشفى جامعة القديس جورج في لبنان.

وشهدت العراق أول حالة من نوعها عام 2019 حين وضعت امرأة عراقية 6 إناث وذكر، في حالة ولادة طبيعية نادرة لسبعة توائم في بعقوبة بمحافظة ديالي شرق البلاد.

الجدير بالذكر أن حالة حدوث الحمل التوأمي يزيد في إفريقيا عن غيره من أقاليم العالم لزيادة الخصوبة، وكذلك يزيد لأسباب غير طبيعية مثل استعمال المنشطات من حبوب وإبر لتنشيط التبويض في النساء اللواتي يعانين من مشاكل تأخر الحمل وعدم انتظام الدورة والعقم بجميع صوره.

ومن الأسباب أيضاً وجود أكياس على المبيض يزيد نسبة التوائم، لأنه من الصعب تحديد استجابة المبيض وتحديد عدد البويضات الذي عادة ما يكون كبيراً لدى هؤلاء المريضات.

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