فاجأ العشرات من النواب العراقيين الجميع بظهورهم وهم يقرأون دعاء “الفرج” داخل قاعة مجلس النواب العراقي الليلة الماضية.

تحالف “سائرون”

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، ظهر العشرات من نواب تحالف “سائرون” وعدد من النواب الآخرين. وهم يقرأون دعاء “الفرج” لتعجيل ظهور الإمام المهدي.

مجلس النواب العراقي "قبل قليل"، كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري تقوم بطقوسها داخل قاعة المجلس. pic.twitter.com/i4a9K2btDs — عمر الجنابي (@omartvsd) March 28, 2021

ونواب “سائرون” هم تحالف برلماني يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقرأوا الدعاء بمناسبة ذكرى. ولادة الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة.

الموازنة الاتحادية

وتزامنت قراءة الدعاء خلال الساعات التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للبلاد.

ودعاء “الفرج” هو دعاء يقرأه الشيعة لتعجيل ظهور الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة. والذي يعتقدون بأنه غائب وسيظهر في يوم ما.

مقتدى الصدر

وفي سياق ذي صلة، اتهم الزعيم العراقي مقتدى الصدر مجلس النواب بتناسي معاناة الشعب بسبب عدم إقرارهم الموازنة الجديدة.

وحذر الصدر، في تغريدة رصدتها “وطن”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من “مغبة”. تأجيل التصويت على الموازنة.

ودعا الصدر إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون بأسرع وقت، مشددا على ضرورة الإحساس بمعاناة الشعب.

وقال: “مرة أخرى نرى مجلس النواب قد عجز عن التصويت على الموازنة بسبب الخلافات السياسية والحزبية والطائفية والقومية، متناسين معاناة شعبهم”.

ونصح الصدر مجلس النواب العراقي قائلا: أنصح بتناسي خلافاتهم وإقرارها بأسرع وقت، وأحذرهم من مغبة التأجيل.

ووجه الصدر الشكر لكتلة “سائرون” البرلمانية، على ما بذلوه، مطالبا إياهم بالمزيد، على حد تعبيره.

إقرار الموازنة

وكانت جلسات إقرار الموازنة قد شهدت نقاشات طويلة، كان آخرها الأسبوع الماضي حين قرر مجلس النواب تأجيل التصويت عليها إلى بداية الأسبوع الحالي.

حيث أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس “أنه بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق. تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 مارس/آذار الجاري”.

خلافات بين النواب

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي وملف البطاقة التموينية.

بالإضافة إلى ذلك هناك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وسبق أن رجح الأمين العام لحزب بيارق الخير، النائب في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وأشار إلى أن البرلمان من المرجح أن يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري، ملمحاً إلى خلافات بين الكتل السياسية حول الموازنة.

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