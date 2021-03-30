بعد ساعات من وفاة الفنانة عبير خضر بالفيروس .. فنانة كويتية تُصاب بـ”كورونا” رغم أخذها اللقاح!

يتواصل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في الوسط الفني في الكويت، فبعد ساعات من وفاة الفنانة الكويتية عبير خضر، إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بالفيروس، تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي للإصابة بكورونا رغم تأكيدها على تلقيها جرعتي لقاح ”فايزر“.

وأبدت فاطمة الصفي اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية.

وأكدت الصفي أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية.

وأشارت إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح.

وأكدت فاطمة الصفي أنها ”تعيش بمفردها ولم تخالط أحدًا كي ينقل لها الإصابة“.

وقالت إن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح ”فايزر“.

وردت الفنانة على الطبيب: ”قلت له الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية، وقال لي تنزلين تطبيق ”شلونك“ وما تخالطين أحد“.

وانتقدت فاطمة الصفي الطبيب الذي تابع حالتها: ”ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي“.

توفيت الفنانة الكويتية عبير خضر، الإثنين 29/آذار؛ إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر الوفاة.

وقالت “العيدان” عبر حسابها الرسمي بـ“تويتر“: ”‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت“.

وفاة الممثله الكويتيه عبير الخضر بعد اصابتها ب فايروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LEHAVjzC3D — مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2021

عبير خضر

يذكر أن عبير خضر دخلت عالم التمثيل عام 2006 من خلال دور ”زوجة الأب الشريرة“ في مسلسل ”الإمبراطورة“، للمنتجة والإعلامية فجر السعيد، واستمرت بعد ذلك بتقديم العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية.

مشاري البلام

وقبل أسابيع، توفي الفنان الكويتي مشاري البلام داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه..

وقال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.