“اللي عاوز يجرب يجرب”.. السيسي يهدد إثيوبيا على طريقة معمر القذافي

على طريقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا بأن أي مساس بمياه مصر، سيكون له رد فعل عنيف سيمتد تأثيره بشكل كبير على استقرار المنطقة بالكامل.

كما قال السيسي خلال تواجده في قناة السويس للاحتفال بحل مشكلة السفينة العالقة، وفي معرض حديثه عن الزراعة في مصر. بأن بلاده لا تأخذ مياه من أحد.

لما السيسي يتكلم يدكر في بمعمر القدافي …….خط احمر جديد https://t.co/Awddw3T6ZW — سالم علي سالم (@SalemAl7540) March 30, 2021

وكشف “السيسي” بأنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة، بدلاً من رميها في البحيرات المصرية.

السيسي يهدد اثيوبيا

واستطرد السيسي في حديثه حول سد النهضة وأزمة المياه المتوقعة من هذا الموضوع، وقال: “العمل العدائي قبيح ومعركتنا في أزمة. سد النهضة معركة تفاوضية”.

وأكمل ما نصه: “بشأن ملأ وتشغيل السد، إحنا بنتكلمش كثير، بس أنا بقول للناس كلها، محدش حيقدر ياخد نقطة ميه من مصر. واللي عايز يجرب يجرب”.

كما تابع: “إحنا دايما حوارنا رشيد جداً، وصبور جداً، لكن محدش حيقدر ياخد نقطة ميه من مصر، وإلا حيبقى في حالة من عدم. الاستقرار في المنطقة، لا يتخيلها أحد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، لأ”.

وزاد: “أنا عمري ما قلت كدة وبمهددش حد، ولكن أنا بقول تاني مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وحيبقى. رد فعلنا في حالة المساس بيها، أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل”.

مفاوضات سد النهضة

وبشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قال السيسي إن كل ما تطالب به مصر هو ضمن القوانين والمعايير الدولية. المعمول بها في قضايا المياه العابرة للحدود.

كما قال إن “العمل العدائي قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة والتفاوض هو خيارنا بشأن سد النهضة”.

معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وتعهد الرئيس المصري بشراء كافة المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة غداة تعويم. السفينة الضخمة التي أغلقت. المجرى المائي لستة أيام.

كما أوضح أن خلال أسابيع سيكون هناك تحرك إضافي في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق. قانوني وملزم حول أزمة سد النهضة.

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