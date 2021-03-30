تنفيذ وصية السلطان قابوس بن سعيد.. هذا ما أوصى به وتم تنفيذه قبل أيام

تنفيذاً لوصية السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، تم قبل أيام تركيب هدية ـ عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة المشرفة ـ كانت قد أهداها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، للسلطان قابوس، في مكتبة الجامع الأكبر.

الهدية هي عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، كان الملك السعودي قد أهداها للسلطان الراحل، والذي أوصى بأن يتم. تعليقها في مكتبة الجامع الأكبر بعمان قبل أن يتوفى.

قطعة من كسوة #الكعبة المشرفة مهداة من #الملك الراحل #عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية #للسلطان الراحل #قابوس بن سعيد وقد أوصى أن توضع في #مكتبة_الجامع_الأكبر وتم تركيبها قبل أيام pic.twitter.com/NZcCfsAaGi — أبو الخليل الفرعي (@AhmedAlfarei1) March 30, 2021

وبالفعل تم العمل بالوصية وتنفيذ ما أمر به السلطان قابوس وتعليق القطعة على جدار المكتبة قبل أيام.

تفاعل العمانيين

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجدارية التي تم تعليقها على جدار المكتبة.

اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين — محفوظة السيفي (@mahfuda_alsaifi) March 30, 2021

وسط تعليقات ثناء من المغردين والنشطاء، وترحم على روح السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين..#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/qQrs4JhkT2 — Zainab (@Zainab56khalid) March 30, 2021

السلطان قابوس سلطان الإنسانية

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي 2020. وبالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بعيدها الوطني، صدر للكاتب الإماراتي. عادل عبدالله حميد كتاب تناول سيرة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعنوان ”السلطان قابوس.. سلطان الإنسانية“.

وسلط الكاتب الإماراتي في كتابه، الذي زادت صفحاته عن 426 صفحة، الضوء على أهم المحطات في حياة السلطان الراحل.

وكذلك المناصب العليا التي تبوأها، كما تناول أهم مقومات صفاته القيادية التي تركت أثرها عالميا ومحليا.

هذا وتضمن الكتاب صورا توثق نشاطات من حياة السلطان الراحل. وبعض نماذج من لوحات فنية تجسد مراحل التطور التي. شهدتها السلطنة خلال حكمه.

كما وصف الكاتب عادل حميد السلطان قابوس في كتابه بأنه كان مثالا للاحترام والذكاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وشدد على أنه ساهم بشكل كبير في جميع جوانب الحياة في السلطنة، ودفع عجلة تقدمها إلى مصاف الدول المتقدمة كأنموذج للعمران. والاستقرار والأمن والأمان.

كما تطرق الكاتب الإماراتي في كتابه إلى سيرة السلطان العلمية، وابتكاراته في شتى المجالات.

وأورد فيه أهم ما ميز شخصيته كقائد للسلطنة، وأبرز وأهم المحطات والطموحات والإنجازات التي سطرها السلطان قابوس بن سعيد.

إلى هذا تناول الكتاب الإماراتي في كتابه “السلطان قابوس.. سلطان الإنسانية”، ما وصفه بالعلاقة الأخوية المتميزة التي جمعت بين. دولة الإمارات وسلطنة عمان، وكيف أولى السلطان الراحل أهمية كبيرة للتراث والعادات والتقاليد، ناهيك عن تواجده دائما في المناسبات الشعبية.

قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ

وكانت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في التوجيه المعنوي، أعلنت في ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد إصدار. كتابا بعنوان (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ ).

كما تضمن الكتاب سردا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها السلطنة في يوم العاشر من يناير 2020م حينما فقدت السلطنة قابوس بن سعيد بن تيمور.

وما سبقها وتخللها من إجراءات وسلاسة في انتقال الحكم وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، سلطانا للبلاد مع تناول ومضات. من فكر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وما خلَّفه من مآثر جمة .

هيثم بن طارق تولى مقاليد الحكم

وأتي إصدار الكتاب متزامنا مع مرور عام على وفاة السلطان قابوس، والذكرى الأولى ليوم تولي هيثم بن طارق. مقاليد الحكم في البلاد. في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠م.

كما يضم كتاب (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ) بين جنباته ستة فصول.. تضمن الفصل الأول ومضات من مسيرة. السلطان قابوس بن سعيد. الحافلة بالعطاء وفكره المنير.

تأسيس الدولة البوسعيدية

وتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الدولة البوسعيدية ونظام الحكم في الدولة، فيما سرد الفصل الثالث تفاصيل الأحداث التي مرت. بها السلطنة منذ إعلان وفاة قابوس حتى تنصيب هيثم بن طارق.

وتناول الفصل الرابع تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد، واستقبال السلطان هيثم بن طارق لجموع المعزين من دول العالم وأبناء الوطن.

خبر وفاة السلطان قابوس

كما تطرق الفصل الخامس للكتاب الى أبرز ما اتخذته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عند تلقيها خبر وفاة السلطان قابوس.

وما أعلنته من بيانات نعي للسلطان الراحل وأهم ما قاله زعماء وقادة دول العالم عن مسيرته.

بالإضافة إلى ما تم نشره عنه في مختلف وسائل الإعلام، وجاء في الفصل السادس للكتاب ومضات من مسيرة السلطان هيثم بن طارق.

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