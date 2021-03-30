تعذيب قط بالسجائر وركله في السعودية يثير غضبا واسعا
تعذيب قط بالسجائر وركله في السعودية يثير غضبا واسعا
Videoحياتنا

حارق القط بالسجائر يشعل غضباً في السعودية .. مشهد صدم الجميع ودعوات لمحاسبته!

كتب وطن
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فجّر مقطع فيديو غضباً واسعاً في السعودية ويظهر شخص وهو يقوم بحرق قط بالسجائر، فيما عمَدَ آخر على ركله برجله بقوة، في مشهدٍ صادم .

“حارق القط بالسجاير”

ودشّن سعوديون هاشتاغ (#حارق_القط_بالسجاير) تصدر قائمة الترند في تويتر،  حيث طالب النشطاء بمعاقبة الشاب على فعلته .

وقالت معلقة على الفيديو: “هذولا كاملين العقل ؟ الإنسانية انعدمت عند الناس تراها روح الله خلقها مو اطلع حرتك فيها وتعذبها. شهرو فيه خلو الهشتاق يطلع ترند. استحي اقول عنهم بشر الي مثلهم المفروض عليهم عواقب شديده يارب يمسكونه بس”.

ودعا المغردون الى التشهير بمعذب القطة بالسجائر، لمساعدة الجهات المختصة في القبض عليه ومحاسبته.

كما وعلق حساب آخر: “ما افهم يعني ليش؟ وش الي يضحك؟ قرف جد هذي نهايه التربيه على عىْف صارت عنده عقد يحاول يفرغها على اللي اضعف منه”.

ليست أول حادثة

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وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى. ففي يوليو 2020، تداول مغردون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو. مروّع لشاب يقوم بإحراق قطة في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً .

وأقدم الشاب في الفيديو الذي وثّقه بنفسه على سكب البنزين على القطة، من ثم إشعال النار في جسدها. لتهرب والنار تشتعل فيها بينما يقوم هو بملاحقتها وتصوير جريمته البشعة، حتّى ماتت .

وأثارت فعلة الشاب السعودي البشعة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ. ودشن مغرّدون هاشتاغ “معذب القطط” وسط مطالبات بمحاسبته.

في الكويت أيضاً..

في مارس /آذار الجاري، ضجت مواقع التواصل في الكويت بمقطع فيديو لمواطن كويتي يتباهى بقتل صغار القطط عن طريق الغاز، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين.

كما ويظهر المواطن الكويتي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقوم بوضع قطط حديثة الولادة في علبة صغيرة ويقوم بقتلهم بحجة “الموت الرحيم”.

ويقول الشاب في الفيديو: “هؤلاء قطط تخلت عنهم والدتهم، وحاولت أن أعطيهم الحليب لكنهم رفضوا، ولذلك لا يوجد حل سوى أن أقوم بتجربة الموت الرحيم عليهم”.

ويستعرض الشاب الأدوات التي قتل بها القطط، ويقول: “أحضروا علبة غاز، وأداة حادة لعمل ثقب بالعلبة”، ثم يحكم إغلاق العلبة ويقوم بتعبئتها بالغاز، بينما يصدر صوت أنين القطتان اللتان يصارعان الموت.

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