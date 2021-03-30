صورة عبد المنعم عمايري عارياً في مسلسل قيد مجهول اثارت ضجة وهجوما عليه
صورة عبد المنعم عمايري عارياً في مسلسل قيد مجهول اثارت ضجة وهجوما عليه
Imageحياتنا

صورة عبد المنعم عمايري عارياً في الحمام تُشعل ضجةً .. ويهاجم منتقديه: “بتضلوا بقر”!

كتب وطن
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انتشرت صورة صادمة للفنان السوري عبد المنعم عمايري من مسلسله الجديد “قيد مجهول”، واعتبرت تجاوزاً للخطوط الحمراء.

وظهر عبد المنعم عمايري في الصورة يقضي حاجته داخل دورة المياه بمشهد وُصف بـ”المقرف والمقزز”.

كما اعتبر البعض أن الفنان قد أضاع مسيرته الفنية بهذا المشهد المقزز.

عمايري يردّ: “بتضلوا بقر”!

ورد عمايري على الانتقادات الوجهة له بعد تلك الصورة من مسلسل “قيد مجهول”.

وقال الفنان السوري: “عفكرة اللي عم ينتقدوا نفسهن شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكوا عن روعة المسلسل والاداء والتمثيل والاخراج للمسلسل الاجنبي …حاجتكن بقا دافنينو سوا …وبيكفي ازدواجية معايير اذا شفتو بوسة او حمام او اي شي”.

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كما أضاف: “عجبكم احضروا سوري ما عجبكم بطريقكم ع الدراما الاجنبية الله يهنيكم بتضللو بقر …الكلام موجه للي بيعرف حالو وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي”.

“قيد مجهول”

و“قيد مجهول” أولى تجارب المخرج السوري السدیر مسعود الإخراجیة.وعرض عبر منصة إلكترونية، وهو مؤلف من 8 حلقات من نوع ” السايكو دراما” .

وتم تصوير العمل في لبنان خلال العام الماضي.

كما أنّ المسلسل من بطولة باسل خياط و عبد المنعم عمايري و نظلي الرواس وهيا مرعشلي وجيانا عيد وإيهاب شعبان وغيرهم.

و”قيد مجهول” من كتابة لواء يازجي ومحمد أبو لبن وإنتاج محمد مشيش.

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