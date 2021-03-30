فيديو مواطنة بحرينية مسلمة تصلي داخل كنيس يهودي

نشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” المدارة من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو أثار موجة من الجدل، قالت إنه لمواطنة بحرينية مسلمة، تؤدي الصلاة داخل كنيس يهودي.

وبين المقطع قيام السيدة البحرينية بالصلاة الإسلامية بالركوع والسجود داخل الكنيس اليهودي، الذي وثقته عدسة الكاميرا.

مواطنة بحرينية مسلمة تصلي في كنيس يهودي – هذا هو السلام الحقيقي، سلام دافئ بين الشعوب 🇮🇱🇧🇭@sharakango pic.twitter.com/V5b6gxaXde — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 30, 2021

الفيديو فجر موجة غضب

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي يأتي بالتزامن مع تعيين الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. للسفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى “إسرائيل”.

كما قال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “هل داخلت لتصلي ويتم تصويرها؟هل هي عابرة سبيل ولا مكان لها ولا مساجد في المدينة. ودخلت الكنيس اليهودي لترتاح وتصلي؟.”

وما سبب دخولها للكنيس اليهودي؟

هل داخلت لتصلي ويتم تصويرها؟هل هي عابرة سبيل ولا مكان لها ولا مساجد في المدينة ودخلت الكنيس اليهودي لترتاح وتصلي؟

وما أدرانا أنها مسلمة وليست صhيونية والأمر مدبر؟

نحن لا نعادي إلا من يعادينا واليhودية كادين له أحترامة, لكن الصhيونية لا أحترام لها. — The teacher (@mr_Teacher07) March 30, 2021

وتابع مشككا بصحة المقطع:”وما أدرانا أنها مسلمة وليست صهيونية والأمر مدبر؟ نحن لا نعادي إلا من يعادينا واليهودية كدين. له احترامه, لكن الصهيونية لا احترام”.

أما مغرد آخر فسخر من الاحتلال الذي يتغنى بالسلام واحترام الأديان، ولكنه يمنع آلاف المصلين من الصلاة داخل المسجد الأقصى.

كما قال في تعليقه: ” نشوف السلام هذا قريب في رمضان كم شخص يحرم من الصلاة في القدس أتمنى أن تحتفظ بهذه التغريدة وترسلها. في رمضان عندما يسمحون لأهل القدس (العرب) بالصلاة في. المسجد الأقصى .”

ههههه نشوف السلام هذا قريب في رمضان كم شخص يحرم من الصلاة في القدس اتمنى ان تحتفظ بهذه التغريدة وترسلها في رمضان عندما يسمحون لاهل القدس (العرب) بالصلاة في. المسجد الأقصى . — abdulrhman (@aa478uk) March 30, 2021

كما كتب أحد النشطاء: “إسرائيل ليس لها موقع في الخليج وليس لها موقع في العالم العربي .. فاذهبوا إلى الجحيم قاتلكم الله”.

اسرائيل ليس لها موقع في الخليج وليس لها موقع في العالم العربي .. فاذهبوا الى الجحيم قاتلكم الله 🇸🇦 — 🇸🇦 أغلى وطن 🇸🇦 (@ssssGold) March 30, 2021

تعيين سفير رئيس بعثة البحرين لدى الاحتلال

و في خطوة تطبيعية جديدة، عيّن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيساً للبعثة الدبلوماسية. البحرينية لدى “إسرائيل”.

وكان يوسف الجلاهمة يشغل منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية.

وتولى أيضاً منصب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أنه في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال. جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما قوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرتهما الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة”، وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني.

حيث ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

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