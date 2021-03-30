في سلطنة عمان .. هكذا احتال شخصان على عُمانيين بعد إيهامهم بقدرتهما على مضاعفة أموالهم!

ضبطت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في سلطنة عمان شخصين بتهمة الاحتيال على آخرين وإيهامهم بمضاعفة أموالهم من خلال طقوس وأدوات معينة.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرتها شرطة عمان في سلطنة عمان على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء.

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تُلقي القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على الأشخاص وإيهام المجني عليهم بقدرتهما على زيادة المال ومضاعفته باستخدام طقوس وأدوات معينة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهما.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 30, 2021

وفي وقتٍ سابقٍ من آذار/مارس الجاري، ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على مشعوذ يستدرج النساء ويمارس الشعوذة عليهن في العاصمة مسقط لتحقيق رغباته بعد إيهامهنّ بقدرته على الشفاء .

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بتهمة استدراج النساء وممارسة الشعوذة عليهن.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم يوهم ضحاياه من النساء بمقدرته على الشفاء حتى يتمكن منهنَّ لتحقيق رغباته.

وأكدت الشرطة أن القضية قيد الإجراءات ويتم استكمال الاجراءات القانونية في حق المتهم.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على شخص بتهمة استدراج النساء وممارسة الشعوذة عليهن موهمًا إياهُن بمقدرته على الشفاء حتى يتمكن منهُنَّ لتحقيق رغباته، والقضية قيد الإجراءات. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 13, 2021

مشعوذ يخدع عماني

وسبق أن ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على شخص امتهن ممارسة الشعوذة والدجل. بعد أن أوهم شخصا بعلاجه مقابل 250 ألف ريال عماني (ما يقارب 96,000 دولار).

وذكر البيان حينها أن شرطة محافظة البريمي أوقفت محتالا. قام بإيهام شخص بعلاجه، حيث دفع له الأخير مبلغ 250 ألف ريال عماني.

وأكدت الشرطة استكمال الإجراءات القانونية بحق المشعوذ آنذاك.

عقوبة الساحر في القانون

وتستند المحكمة في حكمها على المشعوذين إلى المادة (257) من قانون الجزاء والمادة (349) من ذات القانون.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضد متهم في قضية احتيال وهتك العرض وشعوذة ونصب على عدد من النساء الواقعة بولاية السيب، بمحافظة مسقط.

وعاقبت المحكمة المتهم عن التهمة الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات. وعن الثانية بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني. على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقه وتطبق الأشد منها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.