كاتب فلسطيني يفضح “المناضل” فادي محمد دحلان العائد إلى غزة بعد رحلة كفاح في بارات دبي

شن الكاتب والصحفي الفلسطيني المعروف نظام مهداوي، هجوماً على نجل القيادي الهارب والمفصول من حركة فتح محمد دحلان، فادي، بعد عودته إلى غزة، واستقبال أنصار تيار والده “التيار الإصلاحي” له استقبال الأبطال.

وقال “مهداوي” رئيس تحرير صحيفة (وطن) في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر أثارت موجة من التفاعل: “المناضل الكبير. عاد إلى غزة بعد رحلة كفاح مريرة في بارات دبي وبين أحضان العاهرات”.

المناضل الكبير عاد إلى غزة بعد رحلة كفاح مريرة في بارات دبي وبين أحضان العاهرات. حين نشرت صوره المسربة وهو يرقص ثملاً بين أحضان العاهرات قبل عامين، جن جنون أبيه #محمد_دحلان باعتبار أن أبنه ليس شخصية عامة وهدد وتوعد. كان الواطي يجهز له أن يكون مناضلاً على شاكلته يرث حقارته ودماثته pic.twitter.com/VqKCZ8hEXg — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) March 29, 2021

وتابع مهداوي في تغريدته فاضحا التاريخ القذر لدحلان ونجله: “حين نشرت صوره المسربة وهو يرقص ثملاً بين أحضان العاهرات. قبل عامين، جن جنون أبيه محمد دحلان باعتبار أن أبنه ليس شخصية عامة وهدد وتوعد.”

واختتم الكاتب الفلسطيني تغريدته بمهاجمة دحلان:”كان الواطي يجهز له أن يكون مناضلاً على شاكلته يرث حقارته ودماثته”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الكاتب نظام مهداوي.

وانتقد ناشطون هذا النوع من التلميع لشخصية فادي دحلان، الذي يطمح والده الذي يعمل كمستشار لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. أن يخلفه في موقعه السياسي مستقبلاً.

وفي هذا السياق قال أحد المغردين: “قائد ومناضل !! الله يخرب بيتكم انتو وهالشعارات الكاذبة التافهة.. قال مقاومين قال وهني. حبايب مع إسرائيل.. طلعوا أكذب من حزب اللات والعزى”.

قائد ومناضل !! الله يخرب بيتكم انتو وهالشعارات الكاذبة التافهة.. قال مقاومين قال وهني حبايب مع إسرائيل.. طلعوا أكذب من حزب اللات والعزى.. — أبو يزيد (@to7FvocOBSwRMag) March 29, 2021

عودة فادي دحلان

ومنذ أسابيع، شهد قطاع غزة عودة بالتدريج لشخصيات تابعة لتيار المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والمعروف باسم “التيار الإصلاحي”.

وذلك في سياق التجهز لخوض سباق الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع عقدها في مايو /أيار القادم، بناء على مرسوم رئاسي فلسطيني.

وكان من تلك الشخصيات غسان جاد الله، ورشيد أبو شباك، وتوفيق أبو خوصة، وماهر مقداد.

فضلا عن خضر المجدلاوي، وعبد الحكيم عوض، وغيرهم من الشخصيات والكوادر الفتحاوية سابقاً، والقيادية الآن في تيار دحلان.

والذين كانوا قد غادروا قطاع غزة على إثر أحداث الانقسام التي حصلت عام 2007 في القطاع.

وجاءت عودة كوادر دحلان باتفاق مع حركة حماس، والتي أمنت عودة هذه الكوادر، ضمن اتفاق أبرمته مع دحلان.

كما ويتجهز تيار المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة مستقلة عن حركة فتح.

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