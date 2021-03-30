أدلى “متحرش المعادي” المتهم بواقعة التحرش بطفلة المعادي، باعترافات جديدة في ظلّ استمرار استجوابه في الواقعة التي هزت الرأي العام المصري.

وقال المتهم خلال جلسة محاكمته، إن المجني عليها كانت غايتها سرقته.

وأضاف “متحرش المعادي” أنه قد حج بيت الله مرتين، وأدى العمرة 27 مرة، ومستحيل أن يقبل على فعل حرمه الله.

وطالب المدعون بالحق المدني، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. إضافة إلى طلبات النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة بدلا من التعويض المادي.

كما طالب دفاع المتهم بإيداعه إحدى المصحات النفسية ووضعه تحت الملاحظة وكتابة تقرير مفصل عن حالته المرضية وتصرفاته.

كما طالب باستدعاء الشاهدين الثالث والرابع.

ورفضت المحكمة هذه الطلبات لأنها ترى أن المتهم شخص عاقل ومسؤول عن تصرفاته، كما أمرت بانتداب محام آخر للمتهم.

وكان المتهم قال في اعترافات الاولية إنه متزوج منذ 12 عاما، ولديه بنت ”11 سنة“ وولد ”7 سنوات“.

كما بثت وزارة الداخلية المصرية فيديو يظهر لحظة القبض على المتحرش بالطفلة.

ويظهر الفيديو لحظة اقتحام عدد كبير من رجال الشرطة لأحد العقارات المختبئ بداخلها المتهم، واقتياده بعد تقييده بالسلاسل عبر سيارة شرطة إلى جهات التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب يدعى ”م. س. م. ع“ بتهمة التستر على المتهم داخل شقته، وتبين أنه يعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية.

وفي أقوال أولية أمام النيابة العامة، قال المتحرش إنه لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح. وأنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي.

كما أضاف المتهم في الاعترافات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه يمر بشكل يومي من ميدان الحرية في المعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي “سارة”، وهي تعرفه جيدا.

الشاهدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي

وأدلت الشاهدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي شهادتها.

وقالت الشاهدة أوجنيه مجدي داود صليب الشهيرة بـ”إنجي”، في تحقيقات النيابة إنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي، شاهدت عن طريق كاميرات المراقبة توقف المتهم بمنتصف مدخل العقار ودعوته أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار.

وذكرت أنها رأت دخول المجني عليها وبدء محاولة المتهم التحرش بها.

بعد ذلك، خرجت الشاهدة مسرعة من المعمل للإمساك به، فشاهدت الطفلة، وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلى تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعا.