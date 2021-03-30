منتخب الجزائر يقسو على بوتسوانا بانتصار كبير في تصفيات أمم أفريقيا

ألحق حامل لقب النسخة السابق لكأس أمم أفريقيا منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”، الهزيمة الثقيلة في شباك مضيفه بوتسوانا بخماسية نظيفة دون رد. ضمن تصفيات الجولة السادسة من كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دولة الكاميرون 2022.

هدف زفان

كما وسجل هدف التقدم للمنتخب الجزائري لاعب الظهير الأيسر مهدي زفان في الدقيقة ال24 من أحداث الشوط الأول من اللقاء. فيما أحرز الهدف الثاني من المباراة اللاعب سفيان فيغولي 31 عاماً المهاجم في فريق غلطة سراي التركي.

🎥 ملخص المباراة: 🇩🇿 الجزائر 5-0 بوتسوانا 🇧🇼 حامل لقب كأس الأمم الأفريقية ينهي مشواره في التصفيات بخماسية نظيفة. 🦊@LesVerts | #TotalAFCONQ2021 | @WeAreBFA pic.twitter.com/4RcfTmQBlz — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 29, 2021

في الدقيقة ال 58. بعد عرضية جميلة من الجهة اليمني من رياض محرز. ليضعها اللاعب برأسية على يمين شباك مرمى بوتسوانا. لينتهي منتصف اللقاء بهدفين نظيفين دون رد لأصحاب الأرض.

ضربة الجزاء ومحرز

وتحصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء في الدقيقة ال68 من مجريات الشوط الثاني. بعد عرقلة لأحد لاعبي منتخب بوتسوانا للاعب يوسف بلايلي 29 عاماً. ليسددها مهاجم فريق المان سيتي بطريقة رائعة داخل شباك الضيف المنافس.

كما وسجل هداف الدوري القطري مع فريق السد اللاعب بغداد بونجاح 29 عاماً. الهدف الرابع في الدقيقة 72 من اللقاء. بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. بعد تمريرة عرضية من اللاعب يوسف بلايلي بطريقة رائعة.

الخماسية النظيفة

كما شهدت المباراة السيطرة والاستحواذ طيلة أحداث اللقاء من قبل المنتخب الجزائري على اللقاء. الذي جمع كلا المنتخبين على ميدان ملعب ” مصطفى تشاكر” في البليدة بالجزائر.

ولم يشهد المحاولات الخطرة التي قد هددت شباك المنتخب الجزائري. من قبل المنتخب المنافس بوتسوانا. وسط السيطرة والصلابة التي تألق بها دفاع “محاربو الصحراء” في المباراة. مع عدم السماح للفريق المنافس بالاستحواذ والسيطرة على الكرة داخل أرضية الملعب.

شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوار المميز في التأهل لكأس إفريقيا، و الانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022. كلنا ندعمكم يا أبطال. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 29, 2021

ليأتي الهدف الخامس عن طريق لاعب الوسط في المنتخب الجزائري فريد بولاية 28 عاماً. مسجلاً أولى أهدافه مع المنتخب الجزائري. في الدقيقة ال 88 من المباراة. لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الجزائري بخمس أهداف نظيفة دون رد.

تشكيلة المنتخب الجزائري

ولعب المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي 45 عاماً. أمام منافسه بوتسوانا. في حراسة المرمى “ألكسندر أوكيدجا” 32 عاماً. الذي يلعب في صفوف فريق ميتز الفرنسي.

كما لعب في خط الدفاع كلاً من: عيسى ماندي. مهدي زفان. جمال الدين بن عمري.

أما في خط الوسط لعب، إسماعيل بن ناصر. رامز زروقي. رشيد غزال. فريد بولاية. مهدي زرقان.

كما جاء في هجوم الفريق كلاً من: إسلام سليماني. رياض محرز. بغداد بونجاح. سعيد بن رحمة. محمد يوسف بلايلي.

ترتيب المجموعة المنافسة

ويتربع المنتخب الجزائري على عرش صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة. مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن وصيفه فريق زيمباوي. كما وضمن كلا المنتخبين تأهلهم إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا “الكاميرون” 2022.

بينما احتل منتخب زامبيا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط. ومن ثم في ذيل ترتيب القائمة بوتسوانا في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط. ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

سلسلة الانتصارات

وكما قد حقق المنتخب الجزائري بعد فوزه على ضيفه بوتسوانا في 24 مباراة ودية دولية. سواء كانت رسمية أو ودية. ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا. محققين الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات.

كما وتلقى الخسارة الوحيدة ضد منتخب بنين في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019م. والتي كانت في يوم 16 من شهر أكتوبر عام 2018م.

خمس منتخبات

كما ويعد هذا السجل الدولي للمنتخب الجزائري هو الأفضل على المستوى القارة السمراء الأفريقية من حيث سلسلة الانتصارات وللاهزيمة على صعيد المباريات الودية والرسمية الدولية.

في حين لا تملك سوى خمسة منتخبات فقط، وهم البرازيل. إسبانيا. الأرجنتين، إيطاليا. بالإضافة إلى منتخب الديوك الفرنسي بطل كأس العالم في النسخة الأخيرة.

الممر الشرفي

وشهد نهاية اللقاء قيام لاعبو المنتخب الجزائري وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، من عمل ممر شرفي لرئيس الاتحاد الجزائري “خير الدين زطشي” الذي سيرحل عن رئاسة الاتحاد خلال الشهر الحالي. عقب انتهاء ولايته.

كما واتدا لاعبو المنتخب الجزائري “محاربو الصحراء” بعض الملابس التي تحمل كلمة “شكرًا زطشي” ومن بينهم مدرب الفريق جمال بلماضي.

وقال مدرب الفريق جمال بلماضي، إن ” هذا الاحتفال البسيط تم تنظيمه من قبل اللاعبين والجهاز الفني في اللحظات الأخيرة”.

وأردف بلماضي، ” لقد عرفت شخص حفظ وعوده. كما في أول لقاء بيننا في عام 2018. وهو ما ساعدنا في التتويج في كأس الأمم الأفريقية عام 2018″

وكان المنتخب الجزائري قد نجح في الحصول على كأس أمم أفريقيا عام 2019 للمرة الثانية في مسيرته التاريخية. والأولى له بعد غياب 28 عاماً.

الأرقام القياسية

وأضاف المدرب، ” أتمنى أن أكون على نفس الخط مع رئيس الاتحاد الجزائري القادم لكرة القدم”. ويأتي ذلك على ضوء الأنباء التي تحدثت عن رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الجزائري.

🇩🇿 وتستمر السلسلة لـ محاربو الصحراء 💪🏻 منتخب الجزائر بقيادة المدرب الرائع الجزائري جمال بلماضي يواصل عدم الخسارة ويصل إلى 24 مباراة متتالية لم يخسر فيها ✅ آخر 24 مباراة = 0 خسارة

✅ حقق لقب أمم أفريقيا 2019

✅ تأهل إلى أمم أفريقيا 2022 pic.twitter.com/YDOT1TjXY4 — تاريخ رياضي (@SportJ) March 29, 2021

كما وتولى المدرب الجزائري جمال بلماضي قيادة المنتخب الجزائري “محاربو الصحراء” عام 2018م. محققاً الانجازات القياسية مع المنتخب. في التتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2019. إلى جانب عدم تعرض الفريق لأي هزيمة في 24 مباراة.

المتأهلين إلى الكاميرون

وتأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021م. كلاً من: الكاميرون المستضيف لتلك المواجهة. غانا. السنغال. والجابون.

#AFCON2021Q | 💥 أقوي خط هجوم في التصفيات المؤهلة للنهائيات الأفريقية 2021 بالكاميرون بعد نهاية مباريات الجولة الـ 5 من التصفيات : 🥇⚽️ منتخب الجزائر 🇩🇿 = ( 14 هدف )

🥈⚽️ منتخب تونس 🇹🇳 = ( 12 هدف ) 🇩🇿 🤝 🇹🇳 pic.twitter.com/CXqimeZAyh — Top African Football (@african_f) March 27, 2021

كما وتأهلت الجزائر. مصر. تونس. المغرب. السودان. جامبيا. مالي. زيمبابوي. غينيا الاستوائية. غينيا. كوت ديفوار. وجزر القمر. وبوركينا فاسو. نيجيريا. الكاميرون. كما زيمباوي. إلى منافسات دولة الكاميرون 2022م القادمة.

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