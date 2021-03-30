مباراة السعودية وفلسطين
مباراة السعودية وفلسطين
Videoرياضة

موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم والقنوات الناقلة في تصفيات قارة آسيا

كتب وطن
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يستعد منتخب فلسطين “الفدائي” إلى خوض مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه المستضيف على ميدانه منتخب السعودية “الصقور”.

في إطار تصفيات قارة أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. والتي تستضيفها دولة قطر العام المقبل.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة المؤجلة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي منذ شهر إبريل/ نسيان العام الماضي. بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلدين. مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ” مرسول بارك” داخل مدينة الملك سعود الرياضية.

كما وستنطلق وقائع المباراة بين الفريقين المنافسين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. الأردن. سوريا. لبنان. العراق. اليمن. قطر. البحرين. جزر القمر.

وستكون عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت “القاهرة” مصر. وليبيا. السودان. وفي كل من الإمارات وعمان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. كما عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت موريتانيا وغرينتش.

القنوات الناقلة

كما من المقرر أن ستنقل وقائع المباراة بين المنتخب الفلسطيني ونظيره السعودي. على شبكة قنوات السعودية الرياضية. في لقاء صعب على المنتخب الفلسطيني ” الفدائي”. أمام بطل قارة أسيا المنتخب السعودي “الصقور”.

وستبث عبر قناة السعودية الرياضة “ksa sport hd1”. عبر القمر الصناعي النايل سات، على تردد 12284. ومعدل تصحيح الخطأ 5/6. واستقطاب رأسي. ومعدل ترميز 27500.

أما على القمر الصناعي عرب سات. بتردد 1249. ومعدل تصحيح 5/6. كما بمعدل ترميز 30000. واستقطاب أفقي.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 4” الرياضة القطرية. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. كما بمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. كما بمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة  

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين المنتخب الفلسطيني “الفدائي” ونظيره السعودي “الصقور”. ضمن تصفيات الجولة التاسعة من دور المجموعات قارة أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022. المعلق السعودي فهد العتيبي. في قناة السعودية الرياضية.

تشكيلة منتخب فلسطين

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كما من المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب فلسطين الجزائري “نور الدين ولد علي” 48 عاماً. بتشكيلة أساسية المتوقعة أمام منافسه السعودي. حيث سيكون في حراسة المرمى رامي حمادة. توفيق علي.

أما في خط الدفاع. سيلعب كلاً من: عبد الله جابر. جاكا حبيشة. ياسر حمد. محمد صالح. دانيال مصطفى. عدي الدباغ. محمود أبو وردة.

كما سيلعب في خط الوسط كلاً من: إسلام البطران. عدي خروب. محمد باسم. كما سيكون  اللاعبين بابلو تامبوريني. نظمي البدوي.

وفي خط هجوم سيعتمد المدرب على: محمود وادي. محمود عيد. تامر صيام. سامح مراعبة. خالد سالم.

تشكيلة منتخب السعودية

كما ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب السعودي الفرنسي “هيرفي رونار” 52 عاماً، سيكون في حراسة المرمى. عبد الله المعيوف. حبيب الوطيان.  محمد العويس.

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: حسان تمبكتي. ياسر الشهراني. محمد البريك. سلطان الغنام.

كما في خط الوسط، سيلعب كلاً من: عبد الله عطيف. سالم الدوسري. عبد الرحمن غريب. سامي النعجي

كما في خط الهجوم سيكون كلاً من: صالح الشهري. عبد الله الحمدان. محمد الكويكبي. عبد الفتاح عسيري. فهد المولد.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة

كما ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني. كما في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط. جمعها الفريق في أربع مباريات. كما في خلف المتصدر منتخب أوزباكستان. كما بفارق نقطة وحيدة. التي خاض خمس مباريات.

في المقابل يتواجد فريق منتخب الفلسطيني “الفدائي” في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط. جمعها في 5 مباريات. حيث حقق الفوز على منتخب أوزباكستان. تعادل في وقت سابق مع منتخب السعودية. كما خسر من سنغافورة واليمن وأوزباكستان.

كما من المقرر  أن تسمح وزارة الرياضية السعودية لمشاهدة مباراة منتخب فلسطين والسعودية. للمحصنين بنسبة 40% من الجهور فقط. كما ستكون باجراءات وتعليمات مشددة للوقاية من وباء فيروس كورونا.

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