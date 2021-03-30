موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم والقنوات الناقلة في تصفيات قارة آسيا

يستعد منتخب فلسطين “الفدائي” إلى خوض مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه المستضيف على ميدانه منتخب السعودية “الصقور”.

في إطار تصفيات قارة أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. والتي تستضيفها دولة قطر العام المقبل.

#الديوانيه سامي النجعي – لاعب المنتخب السعودي :

مباراتنا أمام منتخب فلسطين جدًا مهمة، وسندخل المباراة مركزين من أجل حصد النقاط الثلاث لإكمال المشوار. pic.twitter.com/GnmrYqMBLe — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 24, 2021

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة المؤجلة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي منذ شهر إبريل/ نسيان العام الماضي. بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلدين. مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ” مرسول بارك” داخل مدينة الملك سعود الرياضية.

بث مباشر: المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب الفلسطيني نور الدين ولد علي قبل مواجهة منتخبنا الوطني غدًا الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 #السعودية_فلسطين#AFC https://t.co/tsWrHyobh7 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 29, 2021

كما وستنطلق وقائع المباراة بين الفريقين المنافسين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. الأردن. سوريا. لبنان. العراق. اليمن. قطر. البحرين. جزر القمر.

وستكون عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت “القاهرة” مصر. وليبيا. السودان. وفي كل من الإمارات وعمان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. كما عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت موريتانيا وغرينتش.

القنوات الناقلة

كما من المقرر أن ستنقل وقائع المباراة بين المنتخب الفلسطيني ونظيره السعودي. على شبكة قنوات السعودية الرياضية. في لقاء صعب على المنتخب الفلسطيني ” الفدائي”. أمام بطل قارة أسيا المنتخب السعودي “الصقور”.

وستبث عبر قناة السعودية الرياضة “ksa sport hd1”. عبر القمر الصناعي النايل سات، على تردد 12284. ومعدل تصحيح الخطأ 5/6. واستقطاب رأسي. ومعدل ترميز 27500.

السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب..

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية#خذ_الخطوة 🏟 🇸🇦 pic.twitter.com/8zE8f1673e — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 29, 2021

أما على القمر الصناعي عرب سات. بتردد 1249. ومعدل تصحيح 5/6. كما بمعدل ترميز 30000. واستقطاب أفقي.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 4” الرياضة القطرية. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. كما بمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. كما بمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين المنتخب الفلسطيني “الفدائي” ونظيره السعودي “الصقور”. ضمن تصفيات الجولة التاسعة من دور المجموعات قارة أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022. المعلق السعودي فهد العتيبي. في قناة السعودية الرياضية.

🎙— رينارد : "مواجهتنا أمام منتخب فلسطين تمثل صدارة مجموعة" — إليكم أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب فلسطين ⬇️

🔗 https://t.co/iy7pkbCNux . #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/DEk18CS2ns — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 29, 2021

تشكيلة منتخب فلسطين

كما من المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب فلسطين الجزائري “نور الدين ولد علي” 48 عاماً. بتشكيلة أساسية المتوقعة أمام منافسه السعودي. حيث سيكون في حراسة المرمى رامي حمادة. توفيق علي.

أما في خط الدفاع. سيلعب كلاً من: عبد الله جابر. جاكا حبيشة. ياسر حمد. محمد صالح. دانيال مصطفى. عدي الدباغ. محمود أبو وردة.

قائمة #الفدائي لمواجهة منتخب السعودية في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا..

كل التوفيق لأبطالنا 💪💪🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/V9geVN9YjQ — 🇵🇸الحلبي🇵🇸 (@waelalhalapi) March 22, 2021

كما سيلعب في خط الوسط كلاً من: إسلام البطران. عدي خروب. محمد باسم. كما سيكون اللاعبين بابلو تامبوريني. نظمي البدوي.

وفي خط هجوم سيعتمد المدرب على: محمود وادي. محمود عيد. تامر صيام. سامح مراعبة. خالد سالم.

تشكيلة منتخب السعودية

كما ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب السعودي الفرنسي “هيرفي رونار” 52 عاماً، سيكون في حراسة المرمى. عبد الله المعيوف. حبيب الوطيان. محمد العويس.

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: حسان تمبكتي. ياسر الشهراني. محمد البريك. سلطان الغنام.

🚨 || صالح الشهري يقود هجوم المنتخب السعودي لمواجهة منتخب فلسطين 😍💚. pic.twitter.com/eusUNjJRED — مدرج الهلال (@modarajalhilal) March 30, 2021

كما في خط الوسط، سيلعب كلاً من: عبد الله عطيف. سالم الدوسري. عبد الرحمن غريب. سامي النعجي

كما في خط الهجوم سيكون كلاً من: صالح الشهري. عبد الله الحمدان. محمد الكويكبي. عبد الفتاح عسيري. فهد المولد.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة

كما ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني. كما في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط. جمعها الفريق في أربع مباريات. كما في خلف المتصدر منتخب أوزباكستان. كما بفارق نقطة وحيدة. التي خاض خمس مباريات.

🎙 • قائد المنتخب سامي النجعي:

💬 مباراتنا أمام منتخب فلسطين جدًا مهمة، سندخل المباراة من أجل حصد ثلاث نقاط فقط. pic.twitter.com/5xrgA7O3J2 — شبكة النصر (@NFCST) March 24, 2021

في المقابل يتواجد فريق منتخب الفلسطيني “الفدائي” في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط. جمعها في 5 مباريات. حيث حقق الفوز على منتخب أوزباكستان. تعادل في وقت سابق مع منتخب السعودية. كما خسر من سنغافورة واليمن وأوزباكستان.

🎉 يُصادف اليوم ذكرى ميلاد حارس مرمى منتخب فلسطين رامي حمادة 🥳 🇵🇸 شارك حمادة، الذي يُتم عامه الـ27 اليوم، في #كأس_آسيا 2019 كما لعب في #التصفيات_الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وتم استدعاؤه مؤخراً لخوض مباراة الثلاثاء المقبل أمام 🇸🇦 المنتخب السعودي @SaudiNT! pic.twitter.com/8l48E132Ay — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) March 24, 2021

كما من المقرر أن تسمح وزارة الرياضية السعودية لمشاهدة مباراة منتخب فلسطين والسعودية. للمحصنين بنسبة 40% من الجهور فقط. كما ستكون باجراءات وتعليمات مشددة للوقاية من وباء فيروس كورونا.

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