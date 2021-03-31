هند القحطاني تعود للإعلانات في أول ظهور لها بعد وفاة والدها
هند القحطاني تعود للإعلانات في أول ظهور لها بعد وفاة والدها
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أول ظهور للسعودية هند القحطاني بعد وفاة والدها يثير الصدمة .. ماذا حدث لوجهها؟

كتب وطن
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عادت المشهورة السعودية هند القحطاني إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي في الإعلانات، والظهور عبر السوشيال ميديا، بعد مرور أسبوعين على وفاة والدها.

هند القحطاني بدون مكياج

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، تسوق خلاله لمنتج تجميلي خاص بالشعر، والمفاجأة أنها ظهرت بدون أي مساحيق تجميل، وكان وجهها مرهقاً وهادئاً على غير العادة.

وقالت هند بالفيديو: “إلى الذين يعانون من بطء نمو الشعر، ينمو الشعر بالشهر إلى 4.5 سم”.

وأثار ظهور هند القحطاني قبل مرور شهر على وفاة والدها، ضجة واسعة بين المغردين الذين هاجموها، فكتب أحدهم: “برود يا أخي ابوها مات وهي تعلن”.

تمثل الحزن!

واتهمها آخر بتمثيل الحزن، وكتب: “مسوية حزينة وهي سودت وجهه”.

وكتب مغرد باسم خالد: “أبوها متوفي وتعلن بعدها باسبوعين الله لا يبلانا ويرحمه ويغفرله”.

وعلق آخر: “الله من الرخص الزايد رجعت لنفس حالتها القديمة تبرز لحمها الرخيص”.

وأكد آخر أن هند القحطاني بدأت تعلن بعد وفاة والدها مباشرة، وكتب: “أصلا من ثاني يوم العزاء وهي تعلن للمنتجات و الله ما درت عنه حيآ ولا ميتآ الله لايبلانا و يصلح لنا و لكم النيه الذريه”.

بينما أشاد آخرون بظهورها بدون مساحيق تجميل، فكتب مغرد: “وجهها مريح بدون خرابيط”.

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وعلق آخر: “احس عيونها و وجهها ذبلانين من كثر الصياح “.

رسالة هند لوالدتها

وكانت هند القحطاني قد وجهت رسالة لوالدتھا بمناسبة يوم الأم، بعد أيام من وفاة والدها وإعلان قبيلتها براءتها رسمياً منها.

وقالت القحطاني: “تدرین یا أمي.. حضنك والنظر إلى ابتسامتك یعادل ما تحمله هذه الدنیا بأسرها من نعیم وملذات ومسرات”.

كما قالت في منشور آخر: “لا زلت یا أمي أحتفظ خاتمك اللي اعجبني بیدك.. وحلفتي یكون لي واعطیتني یاه.. لن أفرط فيه أبدا.. وإذا التقینا یوما ما.. سألبسه لتعلمي بانه اعظم ما أمتلك”.

وختمت: “اشتقت لك یا امي.. أمي الغالیة كوني بخیر”.

وفاة والد هند القحطاني

و أعلنت هند قبل أسبوعين وفاة والدها عبدالهادي القحطاني .

وكتبت هند عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

والد هند القحطاني إمام مسجد!

وتباينت ردود أفعال المغردين حول وفاة والد هند، فمنهم من ادعى أنه توفي غير راضٍ عنها، وأغلبهم. طالبوا الآخرون بعدم الشماتة في الوفاة.

وبعد وفاة والد هند انتشر عبر مواقع التواصل بيان منسوب لقبيلة “قحطان” يعلنون خلاله تبرأهم منها.

وكان عنوان البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إعلان براءة قبيلة القحاطين من المدعوة هند القحطاني”.

كما وجاء في البيان: “نحن أسرة القحطاني من المملكة العربية السعودية، نعلن للملأ براءتنا من المدعوة هند . الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية السمحة، إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وطالب البيان الشعب السعودي بعدم تحميل قبيلة قحطان وزر أعمال هند . مشيراً إلى أن أِشراف العائلة أجمعوا على هذه البراءة منها.

هذا ولم تعلق هند على ما يتم تداوله بالنفي أو الإيجاب.

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