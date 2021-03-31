فتاة إماراتية تقدم بلاغاً ضد والدها للشرطة بعد أن وقعت في حب زميلها الأجنبي!

تقدمت فتاة في الإمارات (21 عاماً)، ببلاغ ضد والدها، بسبب عدم موافقته على ارتباطها بشاب من جنسية أوروبية، وإقامتها في منزل لوحدها.

بلاغ تعنيف

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية، عن نائب مدير شرطة الرفاعة في دبي، قوله إن تفاصيل الواقعة بدأت حين تلقى. بلاغ من الفتاة ضد والدها بدعوى أنه يعنفها وأنه يرفض إقامتها بمفردها، وقام بمنعها من الخروج من البيت أكثر من مرة.

وبعد التواصل مع الأب، حضر إلى المركز وأكد أن ابنته تدرس في الجامعة وعمرها لا يتعدى 21 عاماً، حيث. تعرفت على زميل لها من الجنسية الأوروبية ونشأ بينهما ارتباط عاطفي وأراد الشاب الارتباط بها.

ونوه الأب في أقواله إلى أنه يرفض هذا الارتباط نظراً لصغر سن ابنته وعدم التوافق بينهما، مشيراً إلى أنه حاول. منعها باللين من الاستمرار في الأمر إلا أنها لم تستمع إليه أو لوالدتها.

اقتنعت الفتاة بشرط

وتمكن قسم “التواصل مع الضحية” في الشرطة من الحديث مع الفتاة وإيصال وجهة نظر عائلتها إليها وأنها. يجب أن تعيد النظر في الأمر.

وانتهى الأمر بأن اقتنعت الفتاة، لكنها طلبت من والدها السماح لها بالإقامة بمفردها، ورفض الأب ذلك إلى أن تواصلوا. إلى حل وسط بالإقامة لدى أحد الأقارب تحت رقابة الأبوين.

حوادث غير مألوفة

وفي سياق آخر، شهدت الإمارات أمس الثلاثاء حادثة غير مألوفة كذلك حين تجردت سيدة (من جنسية عربية)، من ملابسها تماماً، وتعدت على رجال الشرطة بالسب والضرب بمساعدة. صديقتها، وهدّدت رجال الشرطة لمنعهم من القيام بوظيفتهم، وذلك أثناء انتقال الشرطة إلى مسكنها لمناقشتها عن مضمون بلاغ مقدم ضدها.

ولم تكتف المتهمة بذلك، بل استولت على قبعة عسكرية، وتجردت من ملابسها وبقيت عارية أمام الموجودين في المكان.

أما المتهمة الثانية، قامت بتهديد رجلي الشرطة باتهامهما بإحداث إصابات بيدها بهدف إيقافهما عن وظيفتهما.

وأنكرت المتهمتان ما أسند إليهما، وطلبت محامية المتهمة الثانية، ببراءة موكلتها تأسيساً على انتفاء أركان الجرائم المسندة لها، وخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على ارتكاب موكلتها للجرائم محل الاتهام.

وقضت المحكمة غيابياً بحق المتهمة الأولى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 500 ألف درهم عن الاتهامات المسندة إليها، ومعاقبتها بالحبس ستة أشهر وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وألزمتها بالرسوم.

كما قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمة الثانية من التهم المسندة إليها.

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